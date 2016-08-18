10 статей о Втором пришествии, вселяющие радость и надежду

Второе пришествие: конец света или конец тьмы?

Накануне Своей смерти Иисус сказал ученикам, что Он возвращается к Своему Отцу, чтобы приготовить им место и пообещал: «Приду опять» (Иоанна 14:3). Нет сомнения, что Второе пришествие Христа обязательно произойдёт, потому что об этом свидетельствует Священное Писание — источник, заслуживающий доверия. Давайте внимательно изучим, как это будет происходить.

Второе Пришествие Христа: где будешь ты?

Первое Пришествие Христа, верим мы в это или нет, — неопровержимый исторический факт. Но Его первый приход на землю был бы практически бесполезен без Второго пришествия. Сначала Господь, словно раб, пришёл искупить наши грехи, во второй же раз Он явится как Всемогущий Царь, чтобы свершить Суд и уничтожить грех. Сегодня каждый человек должен серьёзно задуматься, на чьей стороне будет он — со спасёнными для вечной жизни или погибающими навсегда?

Когда будет пришествие?

Духовная безграмотность, пренебрежение Словом Божьим приводят к тому, что люди оказываются жертвами мошенников или увлекаются экстремистскими идеями. Давайте рассмотрим, что говорит Библия о приближении конца света и о том, как правильно ожидать это событие?

Почему мы верим в пришествие Иисуса Христа?

Многие люди переживают о будущем: что ожидает человечество, что будет с этим миром? Можем ли мы продолжать верить, что Иисус Христос скоро вернётся, если о приближении этого события возвещается уже сотни лет, а оно ещё не свершилось?

Приду опять

«Приду опять» (Иоанна 14:3), — сказал Иисус Христос незадолго до последней разлуки со Своими учениками. Иначе говоря: «Ждите». С тех пор времени прошло немало, почти 2000 лет. Иисуса Христа всё нет. Есть верующие в Него люди, а Он так и не пришёл. Как же быть верующим в Него христианам?

Он обещал вернуться

Иисус Христос, живя на Земле, говорил о Своём возвращении. Все прежние библейские пророчества также говорят, что Иисус Христос, Сын Божий, вернётся на эту Землю. В мире люди по-разному относятся к этому пророчеству. Чтобы иметь правильное представление об этом важном для каждого человека вопросе, необходимо разобраться, как будет происходить Второе пришествие Христа и что ожидать от этого события верующим и неверующим в Иисуса?

Как приготовиться ко Второму пришествию?

В разговоре с учениками на Елеонской горе, незадолго до Своей смерти, Христос заговорил о Своём Втором пришествии. Он предупреждал верующих людей об опасностях, которые постигнут мир перед Его Пришествием, и учил, как избежать гибели и получить спасение от Бога.

Правда и ложь о Втором пришествии Христа

Избранные, те, которые приняли Божье увещевание отвергнуть все фальшивое и жить только в соответствии с истиной, не будут столь легко обмануты чудесными исцелениями, не станут верить только потому, что кто-то заявил, что он – перевоплощённый Иисус.

Если даже просвещённые люди могут поддаться обману, то это потому, что проблема гораздо шире, чем мы можем себе представить. Согласно словам Иисуса, в последние дни обман будет настолько изощрённым, настолько сильным, что его жертвами станут миллионы.

Когда Он придёт?

Многих людей удивляет, что Иисус не сообщил точный день и час Своего возвращения. Причина этого, вероятно, кроется в природе человеческого сердца. Если бы мы знали точное время, мы бы игнорировали Его советы относительно того, как нам нужно жить. А за несколько часов до Его запланированного возвращения мы бы торопливо пытались к этому подготовиться. Но такая подготовка не дала бы никакой пользы. Вот почему Иисус придёт неожиданно. Он Сам сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Матфея 24:36).

Когда Христос придёт, то как узнать Его и не ошибиться?

Когда придёт Иисус Христос, Вы не сможете пропустить это событие. Все, что нужно Вам сегодня, — не поддаваться на обольщение, а внимательно, с молитвой изучать Слово Самого Господа — Библию, чтобы в момент Его славного Пришествия оказаться в числе спасённых возлюбленных детей Его.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2016 г.