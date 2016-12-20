Год 2016-й: каким он был для россиян?

Подходит к концу 2016-й год. Мы подсчитываем дни, оставшиеся до праздников, и невольно подводим итоги, вспоминая наиболее значимые события прошедших 12-ти месяцев. Что следует вспомнить, и из чего извлечь уроки?

Мало кому минувший год показался лёгким и безмятежным. Экономических взлётов не было, да их никто и не обещал, несмотря на прошедшие выборы в Госдуму РФ. Добавили «нервов» политические игры вокруг олимпиады, лишившие россиян возможности порадоваться многим заслуженным победам наших атлетов. Но огромным поводом для радости стал небывалый урожай: и поля, и леса, и садовые участки в этом году с удивительной щедростью отдавали плоды, побуждая вновь и вновь благодарить Создателя за Его милосердие.

В сфере законодательства максимальный резонанс вызвал так называемый «антитеррористический пакет поправок Яровой-Озерова», который, среди прочего, коснулся и религиозных объединений. Сама попытка регулировать сферу религии, естественно, не вызвала радости у верующих, но самое неприятное в том, что эти законодательные изменения подтолкнули к активным действиям сторонников подавить всякую свободу вероисповедания и сделать Россию страной одной религии. Стали появляться сообщения, как подобные «активисты» хватают людей, распространяющих Библии и другую духовную литературу и тащат в полицейский участок с требованием обвинить их в «незаконной миссионерской деятельности».

И хотя большого успеха эти «акции» не имели, хочется в этой связи вспомнить о ещё одной исторической дате уходящего года, которая для многих осталась незамеченной. Это 140-летие синодального перевода Библии.

Ещё 200 лет назад, в 1816 году по повелению императора Александра I Российское Библейское Общество (РБО) приступило к переводу Нового Завета на русский язык. До этого в России существовала изданная в 1751 году Елизаветинская Библия на церковнославянском языке. Цель РБО с самого начала заключалась в том, чтобы обеспечить всех желающих изданием Библии по доступной цене и на понятном родном языке. В 1818 году Общество выпустило в свет русский перевод Евангелий, в 1822 — полный текст Нового Завета и русский перевод Псалтири. К 1824 году был подготовлен к печати перевод первых книг Ветхого Завета — Пятикнижия Моисея.

Главными сторонниками перевода были на тот момент министр просвещения князь А. Н. Голицын, а также ректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Филарет (Дроздов). После отставки Голицына в 1824 году РБО было закрыто, переводческая работа прекращена, и в конце 1825 г. тираж первых восьми книг Ветхого Завета был сожжён на кирпичном заводе. Новый министр просвещения адмирал А. С. Шишков, действуя в союзе с руководством церкви, не столько был недоволен качеством перевода, сколько отрицал саму необходимость для русских людей читать и понимать Библию.

Работа над русским переводом Библии приостановилась на тридцать лет и продолжилась лишь в 1859 году, с соизволения императора Александра II. В 1876 году была опубликована первая полная русская Библия, которая сделала доступными сокровища Слова Божьего до каждого россиянина.

С тех пор в разные годы различные политические или религиозные авторитеты пытались убедить народ, что Библия вредна, не нужна или невозможна для понимания. Но пусть девизом предстоящего года для каждого здравомыслящего человека станут слова Ф. М. Достоевского: «Гибель народу без Слова Божия». Посмотрите, может быть, и ваша Библия давно пылится на полке. Достаньте её и начните читать каждый день. Это будет залогом успешного предстоящего года. Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим» (Луки 4:4).

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.