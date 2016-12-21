3 правила для праздничного меню

Как составить меню для праздника, чтобы оно принесло здоровье организму и радость гостям? Для этого необходимо помнить три правила.

1. Готовить или выбирать такие блюда, которые содержат как можно меньше «пустых калорий». «Пустые калории» — это то, что не несёт питательной ценности для организма. Сегодня ежегодно в мире употребляется более 75 млн тонн сахара. Популярность сахара ежегодно возрастает. Один лейкоцит может разрушить 14 бактерий, но после того, как человек употребляет в пищу 6 чайных ложек сахара, количество бактерий, уничтожаемых лейкоцитом, снижается до 10; при употреблении 12 чайных ложек — до 6; 18 чайных ложек — до 2; а более 24 чайных ложек (2 – 3 кусочка торта) — до одной бактерии. Сахар парализует лейкоциты на несколько часов. Не встречая препятствий, бактерии размножаются, вызывая заболевания горла, насморк, воспаление уха, заболевания кожи. Поэтому, чтобы праздник действительно был приятным, постарайтесь ставить на стол как можно меньше блюд, содержащих столовый сахар и, по возможности, заменить их на десерты из сухофруктов, домашние торты с мёдом или вафельные торты, промазанные вареньем, ванильным кремом, арахисовым десертом или финиковой пастой (см. рецепты на сайте www.dorogazhizni.info).

2. Правило сочетания продуктов. Например, сахар раздражает стенки желудка, вызывает брожение, особенно при его сочетании с молоком и яйцами. Важно помнить, что сладкие блюда лучше не сочетать с корнеплодами, свежим чесноком или сильно солёными блюдами, так как их сочетания вызывает брожение и беспокойство в кишечнике.

Если вы включили в меню корнеплоды и хотите подать свежий чеснок на стол, то на десерт постарайтесь выбрать несладкое печенье или крекеры, также это может быть торт из печенья со сметаной.

Если же ваше «коронное блюдо» из разряда сладенького или из фруктов, — постарайтесь составить меню с использованием злаков: например, плов с чечевицей, котлеты из гречневой каши, запеканка из макарон, равиоли (вареники), фаршированные перцы и т. д.

Со сладкими блюдами будут сочетаться: припущенный или тушёный лук, чечевица, томаты (домашний кетчуп, сальса, подлива из запечённой фасоли), заливные, котлеты (из чечевицы, пшена, луковые котлеты), кабачки (запеканка из кабачков, котлеты, запечённые кабачки, кабачки в кляре и др.), тыква. Очень вкусное блюдо — пшено с тыквой и луком. Также вместо пшена подойдёт пшеничная или гречневая крупа.

3. Остерегайтесь жирной пищи — это самый большой враг при лишнем весе, сахарном диабете, атеросклерозе, повышенном артериальном давлении, панкреатите, болезнях печени. Исключите сардельки, жирные колбасы, мясо, избыток сыра и даже растительного масла. Добавляйте жиры в меру, так, чтобы придать блюдам умеренную питательность и нежный вкус. Но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.

Помните об этих основных принципах составления меню, и пусть ваш праздник принесёт всем радость и здоровье!

Алексей Вавилов, технолог общественного питания,

шеф-повар Центра здоровья «Дорога Жизни»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.