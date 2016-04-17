5 лучших христианских фильмов

Этот рейтинг сугубо личный, но я не могу им не поделиться. Это те фильмы, которые трогают, заставляют думать, выбивают слезу. В них есть смысл, и в них есть Бог, даже если о Нём не говорится явно. Это не значит, что эти картины только для верующих людей, совсем нет. Как правило, их любят и смотрят люди, далёкие от религии. И я не сомневаюсь, что это заставляет их о чём-то задуматься.

Христианский фильм «Памятная прогулка»

Начну я, пожалуй, с классики. Благодаря фильму «Памятная прогулка» (другое название «Спеши любить») знаменитая цитата о любви из послания Коринфянам стала очень популярной, хотя большинство её цитирующих и не знают Первоисточник.

О чём фильм «Памятная прогулка»? О любви, конечно. Двое молодых людей учатся в одной школе, но при этом живут совершенно разной жизнью. Дочь пастора, которая помогает отстающим детям, ходит в старой одежде и носит с собой Библию. И парень, заводила и душа компании, король вечеринок, крутой, резкий и совершенно не задумывающийся о вере. В один переломный момент судьба сталкивает их… И он влюбляется в неё. Влюбляется и начинает меняться.

Эта история не заканчивается хэппиэндом. Но она действительно очень счастливая и полная Божьей любви.

Христианский фильм «Обет верности»

Фильм «Обет верности» (другое название «Обещаю дорожить»), может, и не столь красочный и красивый, но в нём определённо есть то, на что стоит посмотреть. Фильм возвращает к проблеме верности, о которой, казалось бы, мы совсем забыли. Когда мы смотрим на бесконечные браки и разводы, на отношения, которые возникают на пустом месте и там же заканчиваются, сложно представить, что есть пары, которые хранят верность до последнего вздоха. Не потому что романтическая пелена окутывает глаза, не потому что это выгодно или нет других вариантов. Просто люди верны друг другу до конца. Даже если сложно, больно или тяжело. Просто люди, в отличие от многих, соблюдают клятву, которую дали когда-то на свадьбе. Фильм «Обет верности» не такой красивый, как те голливудские ленты, в которых всё кончается свадьбой. Тут нет ничего про неземную страсть, ради которой сдвигаются горы. Но когда смотришь «Обет верности», понимаешь, какая любовь может считаться настоящей.

Христианский фильм «Плати вперёд»

Самый известный фильм из этой пятёрки. Фильм «Плати вперёд» (другое название «Заплати другому») о мальчике, который решил изменить мир. Двенадцатилетний Тремор начинает делать добро людям и просит тех помочь в свою очередь трём другим в надежде, что запустит систему добра, которая изменит мир. В какой-то момент он отчаивается и думает, что у него ничего не получилось. Но не знает, что запустил движение, которое уже вышло за пределы его города, штата и даже страны.

Фильм «Плати вперёд» убеждает в том, что человек может изменить мир, по крайней мере, мир вокруг себя. А ещё (и это более ценно), что творить добро хоть и нелегко, но очень приятно.

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Христианский фильм «Огнеупорный»

И ещё один фильм про любовь (ну, а как же иначе?). Про настоящую.

Завязка сюжета не нова. Муж и жена — ещё молодые люди, которые не могут найти общий язык. Дело приближается к разводу, когда отец мужчины, желая помочь ему, даёт дневник. В нём — руководство по спасению брака. Оно непростое и, казалось бы, несправедливое: нужно измениться самому и первому делать шаги навстречу. Это даётся герою с трудом, не раз он пытается бросить. Особенно тяжело, когда жена, которую он вновь полюбил, не идёт ему навстречу. Но герой заручается поддержкой отца и обретённой верой и не сдаётся. А в награду за его старания, конечно, ждёт семейное счастье.

Христианский фильм «Полианна»

Фильм «Полианна» снят по одноименному бестселлеру американской писательницы Элеонор Портер. Этот фильм о маленькой девочке, которая лишилась родителей и вынуждена жить с сухой тётушкой Полли. У последней есть чувство долга, но нет любви к маленькой Полианне. Девочка является её полной противоположностью: она живая, любящая и общительная. И она не перестаёт с оптимизмом смотреть на мир, изменяя настроение всех людей вокруг себя. Фильм «Полианна» лёгкий и тяжёлый одновременно. Он тоже о том, как меняют позитив и неравнодушие одного человека мир всех, кто его окружает.

Анастасия Иванова

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2016 г.