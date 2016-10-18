Алкоголь – отличный растворитель

«Алкоголь является отличным растворителем! Он «растворяет» браки, дружбу, семьи, рабочие места, печень и мозг. Но только не проблемы!» (Неизвестный автор).

Много ли среди ваших знакомых тех, кто регулярно употребляет алкоголь? По статистике, в России 2/3 взрослого населения употребляют спиртные напитки. Количество алкоголиков в нашей стране превысило отметку 5 млн человек. Все более и более актуальна проблема детского алкоголизма. Третья часть парней и пятая часть девушек старше 13 лет употребляют алкоголь ежедневно. Пик массового употребления алкоголя в России сместился в возрастную группу 14 – 15 лет! По мнению врачей, большей части этих молодых людей в скором будущем потребуется лечение от алкоголизма. Ведь молодой организм особенно склонен к привыканию.

Алкоголь является причиной смерти третьей части мужчин и 15 % женщин. Другими словами, от алкоголя в России ежегодно умирает примерно 500000 человек. Это шокирующие цифры! Ведь столько людей не умирает ни от военных конфликтов, ни от эпидемий, ни от ДТП, даже если сложить все эти цифры вместе! С употреблением алкоголя, так или иначе, связано 62 % самоубийств, 72 % убийств, 60 % заболеваний поджелудочной железы, 68 % цирроза печени, 23 % сердечно-сосудистых заболеваний. 40 тыс. человек умирают ежегодно от отравлений суррогатным алкоголем.

Так что же, несмотря на такие страшные последствия употребления алкоголя, побуждает людей пить спиртное?

Все причины, по которым люди пьют спиртные напитки, условно можно разделить на две большие группы.

Эмоционально-психологические причины

Традиция. В нашей стране принято все праздники отмечать рюмочкой-второй. Если ты не пьёшь, значит, у тебя проблемы со здоровьем или не уважаешь тех, кто предлагает тебе выпить, — так считают многие.

Неспособность решать свои проблемы. Многие люди не умеют добиваться желаемого. Они замкнуты, недостаточно уверены в себе, не могут найти выход своим радости или беде, огорчению, не умеют расслабляться и отдыхать, восстанавливаться и т. д. Некоторые из таких людей считают, что спиртное помогает реализовать их потребности. И после употребления определённого количества спиртного им кажется, будто они в действительности добились своего. Самая большая опасность такого псевдо-облегчения в том, что оно наступает временно и не по-настоящему. Это только иллюзия, которая с протрезвлением исчезает. Подавляющее большинство пьющих — это слабые по натуре люди, которые не способны противостоять трудностям или не могут реализовать себя в жизни.

Физиологические причины

Химическая зависимость. Когда состояние «под градусом» становится для человека постоянным, он начинает физически ощущать зависимость от спиртного. Алкоголь превращается в наркотик: выпил — и стало легче.

«Для здоровья». Многие пьют, якобы, в оздоровительных целях — либо в лечебных, либо в профилактических (в том числе и «для аппетита»). Специалисты считают, что это скрытый алкоголизм, и такое объяснение регулярного употребления — не более чем оправдание самого себя.

Кроме того, есть небольшая категория людей, которым нравятся на вкус разные спиртные напитки. Они получают от них физическое удовольствие, как от еды или от секса.

Вред спиртных напитков для организма человека очень велик. Алкоголь пагубно влияет абсолютно на все органы и системы человека. Современные исследования доказывают, что даже небольшие дозы алкоголя наносят здоровью большой вред. Девиз старейшего в мире практикующего российского хирурга Фёдора Углова, внесённого в книгу рекордов Гиннеса: «В каждой капле алкоголя — яд!»

В Библии говорится: «Вино и пиво лишают человека разума. Он становится шумен, начинает хвастать и совершает глупости» (Притчи 20:1, совр. перевод).

Избежать пагубных последствий употребления алкоголя можно только благодаря полному отказу от него.

Татьяна Кудашова,

магистр общественного здравоохранения

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (234) октябрь 2016 г.