Вышел из печати ноябрьский номер газеты «Сокрытое Сокровище»

В этом номере вы прочитаете:
- Христос — наш Спаситель: ПУТЬ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ
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Новости религии:
- ХРИСТИАНАМ ЕГИПТА РАЗРЕШИЛИ СТРОИТЬ НОВЫЕ ЦЕРКВИ
- В ПЕРУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОСРЕДИ УЛИЦЫ УСТРОИЛИ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЮ
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Как научиться молиться: МОЛИТВА: ВЕРА
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Мой путь: ХЛИБ ЖИЗНИ
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Духовное возрождение: КРЕСТИТЬСЯ: КОГДА И ЗАЧЕМ?
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Тайны библейских пророчеств: ХРИСТОС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
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Беседы о Десяти Заповедях: 10 ЗАПОВЕДЕЙ
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Миф или действительность: ТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
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Христианство на практике: СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ: СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
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Мир в семье: МАМА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА
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Детская страничка: ВЕЛОСИПЕД В ПОДАРОК
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Ключи к здоровью: БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ — ВЛАДЕЙТЕ СОБОЙ
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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2016 г.