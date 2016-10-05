Вышел из печати ноябрьский номер газеты «Сокрытое Сокровище»

В этом номере вы прочитаете:

Христос — наш Спаситель: ПУТЬ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

Новости религии:

ХРИСТИАНАМ ЕГИПТА РАЗРЕШИЛИ СТРОИТЬ НОВЫЕ ЦЕРКВИ

В ПЕРУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОСРЕДИ УЛИЦЫ УСТРОИЛИ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЮ

История Реформации: УРОКИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Как научиться молиться: МОЛИТВА: ВЕРА

Мой путь: ХЛИБ ЖИЗНИ

Духовное возрождение: КРЕСТИТЬСЯ: КОГДА И ЗАЧЕМ?

Тайны библейских пророчеств: ХРИСТОС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Беседы о Десяти Заповедях: 10 ЗАПОВЕДЕЙ

Миф или действительность: ТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Христианство на практике: СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ: СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Мир в семье: МАМА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА

Детская страничка: ВЕЛОСИПЕД В ПОДАРОК

Ключи к здоровью: БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ — ВЛАДЕЙТЕ СОБОЙ

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2016 г.