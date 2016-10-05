Вышел из печати ноябрьский номер газеты «Сокрытое Сокровище»

В этом номере вы прочитаете:

  • Христос — наш Спаситель: ПУТЬ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

  • Новости религии:

  • ХРИСТИАНАМ ЕГИПТА РАЗРЕШИЛИ СТРОИТЬ НОВЫЕ ЦЕРКВИ
  • В ПЕРУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОСРЕДИ УЛИЦЫ УСТРОИЛИ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЮ

  • История Реформации: УРОКИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИХристианская газета "Сокрытое Сокровище" ноябрь 2016

  • Как научиться молиться: МОЛИТВА: ВЕРА

  • Мой путь: ХЛИБ ЖИЗНИ

  • Духовное возрождение: КРЕСТИТЬСЯ: КОГДА И ЗАЧЕМ?

  • Тайны библейских пророчеств: ХРИСТОС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

  • Беседы о Десяти Заповедях: 10 ЗАПОВЕДЕЙ

  • Миф или действительность: ТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

  • Христианство на практике: СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ: СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

  • Мир в семье: МАМА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА

  • Детская страничка: ВЕЛОСИПЕД В ПОДАРОК

  • Ключи к здоровью: БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ — ВЛАДЕЙТЕ СОБОЙ

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2016 г.

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