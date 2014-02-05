«Апокалипсис» Альбрехта Дюрера

Гравюры «Апокалипсиса» немецкого художника Северного Возрождения Альбрехта Дюрера поражают необычайной силой, с которой художник воплотил пафос борьбы против зла. Немногие художники обращались к такой серьёзной книге Нового Завета, как Откровение. Альбрехт Дюрер же создал завершённый цикл картин на эту тему.

Серия гравюр «Апокалипсис» состоит из 15 изданных в 1498 году иллюстраций. Язык гравюры — чёрное и белое — ярко и контрастно передаёт схватку за судьбы человечества и отдельного человека.

Само время, в которое творил художник, волновало людей и наполняло их сердца ожиданием космических изменений. Верующие обращались к последней книге Библии в поиске ответов на свои насущные вопросы. Канун 1500 года совпал с серьёзным кризисом в Германии.

Иллюстрации Дюрера к «Апокалипсису», созданные накануне начала движения Реформации в Германии, уже проникнуты её духом. Художник переносит действие в своё время. Вавилон в изображении Альбрехта Дюрера — это папский Рим. Сам папа, император и духовенство падают первыми жертвами божественных всадников и ангелов-мстителей. Ещё более усиливают актуальность книги Откровение для предреформационной Германии немецкие и венецианские костюмы и оружие, формы архитектуры, характерные для той эпохи. Этот приём художника обеспечил огромный успех серии гравюр. «Апокалипсис» Дюрера был воспринят современниками не только как символ судьбы человечества, но и как олицетворение их собственных страданий и надежд.

Перелистав страницы «Апокалипсиса» Дюрера, мы видим, как агнец, приблизившийся к трону, на котором восседает Бог, начинает одну за другой срывать семь печатей с лежащей у него на коленях книги. И вот на людей обрушиваются страшные бедствия. Появляются четыре всадника — мор, война, голод и смерть, которым дана власть «над четвёртою частью земли — умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными» (Откровение 6:8). На гравюре «Четыре всадника» над землёй, подобные вихрю, несутся кони, и под их копытами гибнут люди разных возрастов и сословий. Прямо в пасть к Левиафану, символизирующему врата ада, падает император в короне. Смерть не щадит ни мужчин, ни женщин, ни мирян, ни священников. Художник расположил всадников по диагонали. Они пересекают поверхность листа как будто с нарастающим темпом, что создаёт впечатление неотвратимости надвигающихся бедствий.

Гравюра «Битва архангела Михаила с драконом» является одной из самых прославленных гравюр «Апокалипсиса». Славу ей создали поразительная экспрессия и красота. Борьба Михаила и его ангелов с драконом и враждебными ангелами предстаёт как борьба сил света и тьмы, Бога и дьявола. Ярость схватки, разыгравшейся в тёмном небе, оттеняет мирный покой, царящий внизу, на залитой солнцем земле. Самые фантастические сцены приобретают на гравюрах Дюрера реальный земной смысл. Борьба света и тьмы, разума и тёмных страстей, целеустремлённой воли и грубого насилия — в этом весь Альбрехт Дюрер.

Художник был истинным сыном Германии и принял Реформацию с вдохновением. В 1517 году Альбрехт Дюрер примкнул к кружку нюрнбергских реформаторов. Художник поддерживал отношения с видными деятелями реформации: Цвингли, Карлштадтом, Меланхтоном, Лютером.

Альбрехт Дюрер высоко ценил роль искусства, которое, по его словам, «служит церкви». Дюрер спорит с теми, кто презирает искусство живописи и утверждает, что оно служит идолопоклонству: «Надо быть поистине неразумным человеком, чтобы молиться на картину, изваяние из дерева или камня…».

Наследие Альбрехта Дюрера ценно для нас тем, что донесло очищающую силу древней книги Библии «Апокалипсис», предсказания которой разворачиваются в современном мире.

Татьяна Лебедева,

журнал «Теперь время благодатное»,

печатается в сокращении

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 2 (202) февраль 2014 г.