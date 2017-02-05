Во время празднования Нового года в Китае впервые покажут библейский мюзикл

Приближается китайский новый год, и эта страна впервые собирается отметить традиционный праздник по-новому. По всей стране идет мюзикл по библейскому сюжету о Руфи. В новой пьесе Евангелие представлено невиданным доселе в Китае образом. Так артисты-христиане надеются своим творчеством донести послание Иисуса неверующим.

Этот спектакль еще никогда раньше не видели в Китае. Во время китайских новогодних праздников театралы будут иметь возможность увидеть библейскую историю Руфи на подмостках страны. Многие никогда даже не слышали об этом сюжете, построенном на отношениях истинной любви между Руфью и ее свекровью Ноеминью. Авторы постановки надеются, что пьеса благотворно повлияет на семейные отношения. У современных китайских молодожёнов часто возникают трудности с родней со стороны мужа или жены. Без правильного наставления по решению конфликтов семьи распадаются. Для многих молодых китаянок сохранение единства семьи бывает сложной задачей.

«Для меня, как женщины, очень важно угождать свекрови. Я не хочу, чтобы мой муж думал, что я не нравлюсь его маме», — делится одна из зрительниц.

Разногласия в семьях — одна из главных причин роста процента разводов в Китае. По сообщениям государственных СМИ, в 2016 году в Китае распалось около четырех миллионов супружеских пар. Это на 5,5% больше, чем в 2014 году. Христиане надеются, что молодые китайцы получат библейское наставление во время спектакля. В нем показано, как можно сохранить семейные отношения.

«Мы очень старались соблюсти библейский характер сюжета. Молодежи нравится театр, и мы прилагаем все усилия, чтобы заинтересовать их именно этой историей», — рассказывает Фэн Чжэнь, художник по костюмам.

Во время репетиций некоторые актеры из труппы искали мудрости и наставления у Господа.

«Единственный вопрос, который я задавала себе всё это время: как мы должны представить эту христианскую историю? Я знала, что многим несчастным китайским семьям надо с ней познакомиться. Семейные конфликты в Китае сейчас часты, как никогда. Возможно, это шанс восстановить некоторые испорченные отношения. Я молюсь, чтобы Дух Святой творил чудеса», — говорит режиссер Хуан Лань.

У труппы было лишь 40 дней на репетиции перед премьерой. Режиссеры старались как можно более доступно представить суть истории Руфи.

«Мы ввели некоторых дополнительных персонажей. Нам хотелось показать зрителю, что в жизни часто встречаются беззаконники. Однако в конечном итоге всегда восторжествуют праведники», — рассказывает помощник режиссера Лян Лу Лу.

Декорации и свет позволяют зрителям буквально перенестись в библейские времена.

«Мы пригласили историков из Израиля, чтобы они помогли нам с подбором декораций, а также музыки. Будем надеяться, публика оценит такое путешествие во времени», — делится Лян Лу Лу.

Играют в пьесе профессиональные актеры, что стало важной вехой в истории христианского театра в Китае. Во время репетиций кое-кто из актеров признался, что никогда не слышал ни о Ветхом Завете, ни об истории Руфи. По словам некоторых из них, их глубоко тронул этот сюжет. Актеры-христиане стали делиться с ними тем, как Иисус изменил их жизнь, и по крайней мере одна актриса приняла Христа.

«В ходе репетиций я не совсем понимала отношение Руфи к Богу, пока сама не стала христианкой», — рассказывает актриса Шао Вэй.

Для многих китайских христиан игра в спектакле стала также способом оживить свои отношения с Иисусом Христом.

«У меня уже давно не было времени, чтобы читать Библию самостоятельно. Я постоянно оправдывался перед Господом. Когда же я стал репетировать, то у меня появилась возможность читать Библию. Я почувствовал, что Господь приглашает меня вновь к Нему присоединиться. Эта пьеса бросила мне вызов, чтобы я жил с Господом», — говорит один из актеров мюзикла.

Артисты-христиане из этого мюзикла не только надеются собрать положительные рецензии со всей страны, но и молятся о том, чтобы у китайской публики возникло стремление к познанию других библейских истин.

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2017 г.