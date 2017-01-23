Библия – единственное основание веры

«Sola scriptura» — «Только Библия». Это основной лозунг реформации — великого религиозного движения, возникшего пять столетий назад, в результате которого образовалось третье направление христианства — протестантизм. Две другие ветви христианской церкви — католичество и православие — говорят, что Библия —лишь часть «Священного Предания» и ставят её наравне с трудами «Отцов Церкви», написанными после смерти апостолов. Реформация же призывала вернуться к основам веры и сделать Библию мерилом истинности всякого учения. Для этого имеется несколько причин.

1 Для христианина Библия является богодухновенным Словом Божьим, то есть написанным под непосредственным воздействием Святого Духа. Её писали разные люди на протяжении 1500 лет, но все они были движимы силой Святого Духа. Именно поэтому ни одна книга в истории не имела такого большого успеха, как Библия. Средний объём продаж в год — примерно 100 млн копий. Полностью или частично Библия переведена более чем на 2930 языков. И как минимум, 90 % населения Земли могут читать её на родном языке. Также Библия имеет огромное влияние на литературу и историю, особенно на Западе, став первым образцом массовой литературы. Она так проникла в наше общество, что невозможно представить мир без Библии.

В средние века представители Католической церкви изымали её из частных библиотек и сжигали на улице, чтобы люди оставались неграмотными и несведущими в христианской вере, так как Католическая Церковь делала многое в своих церковных обрядах, что не соответствовало Библии.

2 В период между 1947 и 1956 годами в одиннадцати Кумранских пещерах было обнаружено более 190 библейских свитков. Их сравнили с современным переводом Библии, и оказалось, что современную Библию не изменяли и не переписывали. Она дошла до нас в неизменном виде со времён Христа, апостолов и древних пророков.

3 Библия не только самая древняя книга, но и самая точная пророческая книга. В ней описана история и будущее народов мира. Приведём лишь несколько пророчеств, касающихся широко известных исторических фактов.

Величественные египетские пирамиды строились без использования современной техники. До сих пор туристы приезжают в Египет, чтобы посмотреть на чудеса человеческой силы. Грандиозные сооружения и археологические свидетельства говорят о богатстве Древнего Египта. Он господствовал над многими народами столетиями и, казалось, так будет всегда. Но Господь, обращаясь к пророку, сказал об этой стране: «Сын человеческий! подними плач о фараоне, царе Египетском, и скажи ему: ты, как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих, и мутишь ногами твоими воды, и попираешь потоки их… Меч царя Вавилонского придёт на тебя. От мечей сильных падёт народ твой; все они — лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет всё множество его» (Иезекииля 32:2, 11, 12).

Как и предсказал пророк, Древний Египет в 528 г. до Р. Х. был завоёван Камбизом — новым царём павшей незадолго до этого Вавилонии.

И сам Вавилон во время своего расцвета получил подобное предсказание. Пророк Иеремия от имени Бога предрёк падение Вавилонского царства. Более того, было предсказано, что его столица Вавилон никогда не будет восстановлена: «И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за всё то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь… И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей» (Иеремии 51:24, 37).

Мы знаем из истории, что эти пророчества исполнились в точности.

4 Многие пророчества в Библии связаны с одной Личностью — Иисусом Христом. Это пророчества о Его рождении и природе Мессии, в этих пророчествах предсказывались предательство, суд, смерть, погребение, воскресение и вознесение Господа нашего Иисуса Христа.

В Ветхом Завете, который писался на протяжении более тысячи лет, содержится несколько сот упоминаний о грядущем Мессии. Все они исполнились в Иисусе Христе, образовав таким образом нерушимое доказательство Его мессианского служения.

В Новом Завете говорится и о будущих событиях, когда Христос придёт на облаках, чтобы взять верующих в Него людей на небо: «…вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных» (Марка 14:62).

Учёные дают очень маленькую вероятность исполнения пророчеств в одном лице. Это можно сравнить с человеком, который решил один выпить всю воду из озера Байкал. Вероятность мала, но факт исполнения пророчеств присутствует. Исторические факты подтверждают подлинность Библии и её предсказаний.

Анализируя Библию и историю, нельзя не воспринимать всерьёз слова, которые написаны в Священном Писании от имени Бога: «Вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что ещё не сделалось» (Исаии 46:9)

5 Жизнь людей, которые соприкасались с Библией, изменялась к лучшему. Есть много свидетельств преобразования людей, когда они, соприкасаясь со Словом Божьим, меняли свой характер, привычки, пристрастия. Бог освобождал от алкоголя, наркотиков и других пороков тех, кто верою принимал написанное в Слове Божьем. Когда жизнь человека полна различных проблем и когда нет выхода из сложных ситуаций, в этот момент может помочь только Бог, Который всегда верен Своему слову: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Матфея 11:28).

На основании вышесказанного трудно не согласиться, что Библия — это единственное основание веры, потому что:

— она богодухновенна и дошла до нас в неизменном виде;

— в ней содержатся подтверждения исторических фактов и пророчеств, которые исполнялись в прошлом, а некоторым ещё предстоит исполниться в будущем;

— она преобразует сердца людей, учит живым отношениям с Богом, в которых Бог отвечает на молитвы, поддерживает в трудных ситуациях и дарит надежду на воскрешение из мёртвых во Христе: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Иоанна 11:25).

Сергей Четвертных

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.