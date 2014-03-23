Библия о смирении

«Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми»
(Притчи 16:18, 19)
«За смирением следует страх Господень, богатство, и слава, и жизнь»
(Притчи 22:4)
«Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным даёт благодать»
(Притчи 3:34)
«Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь»
(Притчи 29:23)
«Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас»
(1 Петра 5:6, 7)
Газета «Сокрытое Сокровище» № 3 (203) март 2014 г.
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