Библия о смирении

«Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми»

(Притчи 16:18, 19)

«За смирением следует страх Господень, богатство, и слава, и жизнь»

(Притчи 22:4)

«Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным даёт благодать»

(Притчи 3:34)

«Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь»

(Притчи 29:23)

«Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас»

(1 Петра 5:6, 7)

Газета «Сокрытое Сокровище» № 3 (203) март 2014 г.