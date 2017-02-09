«Битву экстрасенсов» признали самой антинаучной передачей

Другими претендентами на антипремию стали «Национальный совет по гомеопатии» и информагентство Regnum.

Телевизионная передача «Битва экстрасенсов» стала победителем антипремии «За верность науке». Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии вручения награды, сообщает корреспондент ТАСС.

Телепередача «Битва экстрасенсов» — это российское телешоу канала ТНТ, снятое на основе британского Britain’s Psychic Challenge. Первый сезон вышел в феврале 2007 года, а к настоящему моменту на экран выпущено уже 17 сезонов шоу. Жюри всероссийской премии «За верность науке» отметило эту передачу антипремией.

Другими номинантами на антинаграду были «Национальный совет по гомеопатии» и информагентство Regnum. Последнее было номинировано на антипремию за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект, и псевдонаучные публикации ряда российских ученых о реализации ими биологической трансмутации элементов и ее использовании для очистки радиоактивных отходов.

«Национальный совет по гомеопатии» претендовал на антипремию, поскольку в 2016 году подал иск к журналу «Вокруг света» из-за статьи «Растворенная магия».

В тексте, автором которого стала популяризатор науки журналист Ася Казанцева, приводились научные доказательства неэффективности гомеопатических средств. В конце декабря прошлого года главный редактор журнала Сергей Апресов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что «Национальный совет по гомеопатии» проиграл суд.

Всероссийская премия «За верность науке» в этом году вручается в восьми номинациях: лучшему популяризатору науки, за лучшую телепрограмму, радиопередачу, печатное издание, онлайн-проект, фотоработу о науке, лучший научно-популярный проект. Также присуждается антипремия — ей отмечаются проекты, широко распространявшие лженауку.

Премия учреждена Министерством образования и науки России. Все победители, кроме лауреатов антипремии, получат статуэтку в виде звезды и денежное вознаграждение размером в 100 тыс. рублей.

Источник: Новости Mail.Ru

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2017 г.