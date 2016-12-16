«Бог с нами!»

Иисус Христос пришёл в этот мир, чтобы явить людям и ангелам, каков Бог на самом деле. По сути, Он был словом Божьим — то есть произнесённой вслух Божьей мыслью, произнесённой ради нас, чтобы мы могли её услышать.

От дней вечности Иисус Христос и Отец одно. Они, будучи Божеством, исполнены славы и величия, которые превосходят наше разумение. Иисус Христос пришёл в этот мир, чтобы явить эту славу. Он сошёл на мрачную, грешную землю, чтобы озарить её светом Божественной любви и быть «Богом с нами». Вот почему сказано в пророчестве: «И нарекут имя Ему: Еммануил» (Исаия 7:14).

Иисус Христос стал человеком и явил Божью любовь не только ради жителей земли. Он сделал это ради всех сотворённых существ. Голгофская жертва Иисуса Христа свидетельствует о том, что закон бескорыстной любви — это закон жизни на земле и на небе. И Источник этой любви — сердце Самого Бога.

Наиболее полно мы видим Бога именно в Иисусе. Глядя на Иисуса Христа, мы ясно видим, что величайшую радость Они с Отцом находят в том, чтобы одаривать Их творения бесценными дарами. Жизнь Божья изливается во Вселенную в Его служении на благо всем сотворённым существам. Она изливается через Его возлюбленного Сына, и через Него же она возвращается в хвале и радостном поклонении. Она становится великим потоком любви, возвращающимся обратно к Источнику жизни. В Иисусе Христе находит завершение круговорот жизни и любви.

Первые ростки себялюбия

Закон бескорыстной любви был нарушен ещё на небе. Грех зародился в виде себялюбия. Люциферу, самому величественному ангелу, захотелось большего. Он возжелал стать самым могущественным существом.

Люцифер стал внушать всем ангелам, что Бог принуждает их к поклонению и верности. Он изобразил Бога тираном, не терпящим возражений. Он заставил их усомниться в Божьем Слове. Представив Божий характер в ложном свете, Люцифер (сатана) подвиг людей к восстанию. Земля надолго погрузилась в мрак греха и страданий.

Чтобы рассеять эту духовную тьму, нужно было опровергнуть сатанинскую ложь о Боге. Силой это сделать нельзя. Бог не приемлет насилия. Он хочет, чтобы мы Его полюбили, но любовь может возникнуть только в ответ на любовь.

Познать Бога — значит полюбить Его. Поэтому надо было показать им, каков Он на самом деле. Сделать это мог только Иисус, познавший безграничную любовь Своего Отца.

Бог изначально составил план, как избавить Вселенную от греха. Этот замысел был откровением великой любви, которой Он возлюбил этот мир и человечество. Он пообещал отдать Сына Своего единственного, «дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Сатана, ослеплённый эгоизмом, желал первенства и славы. И потому попытался стать богом. Тогда как Иисус, исполненный бескорыстной любви, не заботился ни о славе, ни о почестях и потому стал одним из нас — человеком.

Добровольная жертва

Иисус Христос добровольно пошёл на эту жертву. 2000 лет тому назад Иисус Христос провозгласил на небесах об осуществлении плана, задуманного от вечности. «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал мне… Вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евреям 10:5, 7). Иисус Христос был готов сойти в наш мир и стать человеком.

Поскольку Иисус Христос пришёл на эту землю и жил среди нас как человек, то Ему известны выпадающие на нашу долю испытания, и Он сопереживает нам в наших бедах. Всякий может убедиться, что наш Творец — Друг грешникам. Ибо на протяжении всей своей жизни на земле, мы видим, что «с нами Бог».

Сатана заявлял, что закон Божий невозможно исполнить. Он заставлял людей поверить, будто причина существования греха, страданий и смерти кроется в Боге и Его законе.

Иисус Христос явился, чтобы доказать, что сатана — лжец. Приняв человеческое естество, Он показал, что закон можно исполнить. Ему пришлось столкнуться со всеми искушениями, выпадающими на долю людей.

Став человеком, Он боролся с искушениями силой, данной Ему Богом. Он ходил, благотворя и исцеляя всех страждущих. Жизнь Иисуса Христа свидетельствует, что мы тоже можем исполнить Божий закон.

Благодаря своей человеческой природе Иисус Христос соединился с людьми. Благодаря Своей Божественной природе Он поддерживал связь с престолом Божьим. Будучи Сыном Человеческим, Он явил нам пример послушания Божьему закону. Будучи сыном Божьим, Он даёт нам силу повиноваться. В Нём залог того, что грех можно победить. Только Его силой мы можем исполнить небесные законы.

С Ним поступили так, как того заслуживаем мы

С Иисусом Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами можно было поступить так, как того заслуживает Он. Он был осуждён за наши грехи, к которым Он не был причастен, чтобы мы могли быть оправданы его праведной благостью, к которой мы не причастны. Он претерпел нашу смерть, дабы мы получили Его жизнь. «Ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:5). Благодаря Иисусу Христу мы стали ещё ближе к Богу. Став одним из нас, Иисус Христос связал Себя с человечеством узами, которые никому и никогда не разорвать. Бог принял человеческую природу в лице Своего Сына. В Сыне Своём Он вознёс эту природу на небеса. Именно сын Человеческий делит с Ним престол Вселенной.

Искупительное служение Иисуса Христа оправдало правление Бога. Всеведущий Бог явлен как Бог безграничной любви. Обвинения сатаны опровергнуты, а его злая сущность стала очевидной для всех. Восстание против Бога больше никогда не повторится. Грех больше никогда не появится во Вселенной.

Дело спасения погибших людей будет завершено. Планета, ставшая полем битвы, будет прославлена и возвеличена. Земля, где страдал и умер Царь славы, будет обновлена. Здесь Сам Бог будет жить со Своим народом и прославлять Его за превосходящий разумение дар любви: «Еммануил, с нами Бог».

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.