Наша читательница вспоминает, как Бог спас её семью во время страшной бомбёжки.

Войну я встретила десятилетней девочкой. В то время наша семья проживала в городе Ржеве Калининской области. Начались бомбёжки, и немецкие войска всё больше приближались к нашему дому. Папа и старший брат ушли на фронт, и из нашей семьи в тылу остались только трое: мама, я и младший брат шести лет.

Через какое-то время стали организовывать эвакуацию на Кавказ той части населения, у кого были дети. Мы погрузились в товарные вагоны с полатями и тронулись в южном направлении. На нашем пути оказалась узловая станция Кочетовка. По словам взрослых людей, я запомнила, что на этой станции было 27 путей, и все они были заняты составами с эвакуированными, ранеными, цистернами горючего, снарядами и пр.

Поезд остановился. Наши женщины пошли искать начальника станции, но не нашли, а дежурная ответила, что не знает причины задержки.

А ночью случился налёт немецкой авиации. Люди стали покидать вагон и прятаться, кто где мог. Мама схватила наволочку, в которой лежали документы, пуговицы, иголки и нитки, взяла нас за руки и повела на выход из вагона. По соседству с нами была семья — женщина с взрослыми детьми, лет 16 – 19, и она не могла их разбудить — так крепко они спали. Так она и оставила их, убежав сама.

Мы стремились к бомбоубежищу, и когда выскочили на привокзальную площадь, то услышали свист бомб. Но когда мы прибежали к бомбоубежищу, то увидели, что оно разворочено прямым попаданием бомбы. Мы бросились в темноту, куда глаза глядят, и скоро добрались до берега какого-то болота.

На берегу болота стояло много взрослых с детьми. Я обернулась назад и увидела, что вся станция полыхала. Цистерны с горючим взрывались и добавляли ещё больше огня, вагоны с вооружением горели, и из них летели со страшным свистом снаряды, но, по счастью, летели они в другую сторону от нас.

На протяжении всего пути к этому болоту мама в крик молилась: «Господи, спаси, защити и выведи нас».

Вскоре пришли женщины из селения неподалёку и пригласили нас переночевать в их домах. Мы и ещё несколько семей пришли в один дом. Нам постелили на полу, и мы, дети, упали и провалились в сон, а наши женщины проговорили до утра.

Утром нас повели на станцию — посадили в рабочий трамвай, и мы поехали собираться у своих вагонов. Наш вагон мама узнала по своей швейной машинке — всё деревянное сгорело, но её металлический остов стоял стойко.

И тут мы узнали, что те взрослые дети, которые не смогли проснуться, сгорели. А в соседнем вагоне ехала женщина с восемью детьми, от грудного до 16-летнего парня. Чтобы не растерять детей, мать спустилась с ними под вагон и накрыла всех одеялами — так и сгорели. Все наши женщины оплакивали их, но уже ничем не могли помочь.

И тут до нас дошла информация: арестован начальник станции. Он специально задержал эти составы и передал сообщение немцам.

Мне теперь 84 года, и когда я вспоминаю станцию Кочетовка, я вспоминаю тот путь, которым мы бежали, падали, вставали и опять бежали, а мама в крик молилась, не переставая. И я убеждаюсь, что без Божьей помощи мы не спаслись бы.

За всё я благодарю и славлю Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Аминь.

Зоя Смирнова, г. Курган

Газета «Сокрытое Сокровище» № 5 (229) май 2016 г.