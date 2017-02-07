Бог в жизни заключённого

Часто люди обращают свой взор к небу, когда оказываются в крайних обстоятельствах, когда уже ничто и никто не может дать им надежду, помочь обрести смысл жизни.

Так случилось и с Иваном Васильевичем Тороповым. Ему уже за 50, но большую часть жизни он провёл в местах заключения. Освободившись, через какое-то время он снова оказывался за решёткой. Жизнь этого человека катилась по порочному кругу: пьянки, скандалы, драки. В конце концов, он дошёл до того, что совершил убийство. За это преступление ему дали срок — 13 лет.

Иван Васильевич дважды оперировался по поводу проблем с желудком. В колонии г. Иркутска, куда он попал в 2006 году, его начали беспокоить сильные боли. Мужчина заподозрил что-то неладное. «Похоже на рак», — решил он.

Обследование, проведённое в областной тюремной больнице г. Иркутска, подтвердило худшие опасения. «У вас рак», — сообщила ему врач.

«Это меня сильно потрясло, — вспоминает Иван Васильевич. — Я стал анализировать свою жизнь и понял, что жил ужасно, проводя годы, отпущенные мне, в криминальном мире».

«Что делать? Неужели это конец? Для чего я жил всё это время?» Эти вопросы задавал себе заключённый.

Раньше ему приходилось слышать о Боге, но эти слова не задевали его сердце, проходили мимо сознания. Но теперь… Мужчина, чувствуя свою обречённость, понял, что во всём мире нет такой силы, которая смогла бы спасти его. Бог был единственной надеждой, теплившейся в его душе.

«Я встал на колени посреди камеры и стал молиться, — вспоминает бывший зэк. — Господи, если Ты есть, как о Тебе говорят, исцели меня, пусть мой диагноз не подтвердится».

Через два дня Ивана Васильевича направили в терапевтическое отделение областной тюремной больницы г. Иркутска. Лекарств не было, кололи лишь витамины. Через две недели врач сообщила, что диагноз «рак» у него не подтвердился. У Ивана Васильевича прекратились желудочные боли, и он ясно понял, что это не случайность, что только милосердие Божье исцелило его.

— Я обращался за помощью к Богу, — сказал он врачу. — Это Господь исцелил меня.

Врач ничего не ответила, только пожала плечами.

С тех пор Иван Васильевич стал посещать собрания евангельских христиан, которые проводились в колонии. Господь совершал Свою работу над ним, исцелив не только тело, но врачуя и душу этого человека.

Мужчина стал читать Библию, писать стихи о Боге, постоянно молиться. Начиная с 2008 года, он начал размышлять над четвёртой заповедью Закона Божьего. Он написал в московский журнал «За колючей проволокой». Его письмо переадресовали в г. Иркутск, в Церковь адвентистов седьмого дня. Знакомство с адвентистами и их вероучением укрепило Ивана Васильевича в мысли о том, что суббота — святой день Божий, и её необходимо соблюдать так же, как и остальные 9 заповедей. Благодаря тому, что Иван Васильевич делился библейской истиной с другими заключёнными, некоторые евангельские христиане начали соблюдать субботу. Но руководители Церкви евангельских христиан запретили мужчине посещать их собрания, объявив его раскольником из-за проповеди о субботе.

Жажда познания Бога и Его истины была столь велика, что, находясь в тюрьме, Иван Васильевич заочно окончил трёхгодичную Санкт-Петербургскую библейскую школу.

Радость от общения с Богом, от познания истин, открывшихся ему в Священном Писании, омрачилась тем, что в 2010 году у Ивана Васильевича признали тяжёлую форму туберкулеза. Но он не пал духом. К тому времени Иван Васильевич уже установил контакты с адвентистами г. Северо-Байкальска и в письмах просил, чтобы за него регулярно молились. Сам он по три часа стоял в молитве, прося Господа вернуть ему здоровье.

«Более двух недель меня готовили для отправки в тубдиспансер, — делится пережитым Иван Васильевич. — Когда меня туда привезли и сделали флюорографию, то признали здоровым и положили в отделение для выздоравливающих».

«У вас был туберкулёз, — сообщила врач пациенту. — Но ваш организм сам с ним справился».

Тут Иван Васильевич признался, что он глубоко верующий человек. И что он сам и ещё множество людей молились за него.

— Ну, что я могу сказать, — произнесла врач. — Слава Богу!

В колонию мужчина вернулся совершенно здоровым. Господь совершил в его жизни ещё одно чудо: спас от туберкулёза.

«Я снова проповедовал о субботе, писал, говорил, рассылал брошюры, — говорит Иван Васильевич. — И, конечно, за всё благодарил Господа».

В 2013 году его освободили условно досрочно. Он принял крещение в Церкви АСД г. Северо-Байкальска.

Надо сказать, что Господь помог устроить Ивану Васильевичу ещё и личную жизнь. Через христианский сайт «Маранафа» он познакомился с христианкой из г. Воронежа, Любовью Михайловной Ольшанской. Сначала они общались через Интернет и по телефону, а в 2014 году бывший заключённый приехал в Воронеж, где и сыграли свадьбу.

«Я благодарен Господу всем своим сердцем за всю Его бесконечную любовь ко мне, за все чудеса, которые Он явил в моей жизни, за мою жену, за братьев и сестёр, которых я обрёл в Церкви. Могу только сказать: слава Господу Христу вовеки! Аминь».

Лариса Сенцова, г. Воронеж

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.