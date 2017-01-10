Бой с гневом

Чувства гнева, ненависти, раздражения известны каждому. В такие минуты не мил весь белый свет. Но, самое главное, эти чувства наносят вред нам самим. Как избавится от них? Наша читательница нашла действенный способ.

Однажды я разозлилась на человека, с которым говорила по телефону. Разговор удалось окончить вежливо. Но только я положила трубку, на меня одновременно напали и гнев, и ненависть, причём настолько сильные, что я мгновенно возненавидела не одного этого человека, а весь мир. Эти чувства были мне знакомы, и я уже научилась держать себя в руках, чтобы не доходить до такого состояния. Давно я не испытывала подобного, и, наверное, поэтому не заметила, как подступили эти чувства, — не ждала их. И вот, я уже злюсь ещё и на себя саму за то, что позволяю себе им поддаться. Что делать? Как мне избавиться от этих чувств?

Вспомнились слова из Библии: «Противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иакова 4:7). Но как противостоять? Ответ и на этот вопрос был мне прекрасно известен. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (Ефесянам 6:11). Из всех доспехов праведного воина, о которых упоминает апостол Павел, у меня на тот момент, к моему стыду и огорчению, не оказалось ничего. Мне стало страшно, я себя чувствовала безоружной и незащищённой перед грозным противником. Единственное, что меня могло спасти, это вера, которой я заслонилась, как щитом, от чувств, одолевавших меня. Я верила, что Бог мне поможет, потому что моё желание изгнать гнев из своего сердца соответствовало тому, что Он хотел для меня. А «если Бог за нас, кто против нас?» (Римлянам 8:31).

Да, я отгородилась щитом веры от врага, но чем сражаться? Даже меча у меня не было. Зато этот меч, Слово Божие, был у Бога. Святым Духом Он воскрешал в моей памяти слова из Писания, помогая мне бороться. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы… под благодатью» (Римлянам 6:14), — проносилось у меня в голове. Благодать? Где же она? И снова мысли: «Бог… смиренным даёт благодать» (Иакова 4:6); «Покорись Господу и надейся на Него… Перестань гневаться и оставь ярость» (Псалом 36:7, 8).

Итак, что у меня есть: греховные чувства, разрывающие мою душу на части, которые можно победить с помощью благодати. Но, чтобы обрести благодать, нужно смириться перед Богом. И как это сделать? Самый лучший способ — молитва! И, честно говоря, у меня как ком в горле встали слова. Как же тяжело, оказывается, молиться в таком состоянии. Никогда раньше не пробовала. Но и чувств, сжигавших меня изнутри, уже нельзя было выносить. Что делать? Молиться. Или всех «поубивать».

Мне легко было выбрать, потому что я уже испытала на себе, что такое ходить под благодатью. Передо мной ярко раскрылся контраст духовного состояния, в котором я сейчас находилась, и того состояния, когда меня переполняли чувства любви, радости и мира. И я не готова была отступать или сдаваться. «Отче наш, сущий на небесах!» Чувствую, куда-то подевался страх. «Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё». Ненависть ушла… «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». От гнева не осталось и следа. А ведь я даже не произнесла молитву до конца.

Вот так, без брони, без оружия, с одним щитом мне пришлось противостать врагу. И Бог послал мне победу. Теперь я буду ещё старательнее изучать Библию, чтобы вовремя что-то вспомнить. Ведь вряд ли этот бой был последним…

Любовь Полякова, г. Лесозаводск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.