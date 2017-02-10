«Будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь» (И. Навин 1:9).
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, Сам пойдёт с тобою, [и] не отступит от тебя, и не оставит тебя» (Второзаконие 31:6).
«Будь мужествен, и будем стоять твёрдо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно» (2 Царств 10:12).
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Моё над тобою» (Псалом 31:8).
«Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я — Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти» (Исаия 48:17).
Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.
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