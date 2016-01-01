Что будет завтра?

Во что превращается наше общество? И нужен ли Бог современному человеку? Поделюсь своими размышлениями на эту тему.

Поводом послужила возмущённая тирада одной пожилой женщины.

— Какая нынче молодёжь пошла! — негодовала она. — Вот мы были не такие. Не такие развращённые. И уважали старших. Мы так не воровали на рабочем месте. И вообще, в СССР царили честность, порядок и взаимоуважение. Мы были способны на подвиг, а сейчас… И не верили мы ни в какого Бога!

Не будем напоминать о массовом уничтожении самых умных, воспитанных людей нашей страны в то время. Остановимся на вопросе, почему всё было так замечательно, как считает моя землячка. Почему при СССР отношение человека к человеку так отличалось от современного?

Ответ кроется не в успешной политике страны или необыкновенных программах. Давайте вспомним, какими разными были поколения родителей тогда и сейчас. Весь секрет как раз в том, что и героев ВОВ, и всех других замечательных советских людей воспитали те, кто до 1917 года назывались верующими людьми, почитающими Бога и Его законы. Согласитесь, невозможно так быстро изменить мировоззрение человека, просто объявив всё общество атеистическим. Многие наши бабушки, дедушки имели в сердце страх Божий и в соответствующем духе воспитывали своих детей — строителей коммунизма.

И именно комсомольцы-атеисты, производя на свет потомство, сделали большую ошибку, поставив свою семью на второе место после интересов государства. Детей отдавали в детские сады, зачастую круглосуточные. Малыши не испытали в полной мере родительскую любовь и заботу. И не усвоили, как говорится, с материнским молоком общечеловеческие элементарные для дореволюционных людей ценности. Я считаю, что это атеизм заложил фундамент того общества, в котором мы сейчас живём.

Современная молодёжь, вроде, и знает, что воровать, например, нехорошо. Да кто с них спросит? В суд Божий они не верят, и в земном суде за несколько рублей, на которые вас обсчитали в магазине, их не накажут.

Молодёжь не знает не только о грядущей расплате даже за мелкие проступки. Самое печальное, что новое поколение не верит и в любовь Бога к нам. Ведь, как сказал Сам Иисус, и это записано в Евангелии, суть Закона Божьего и заключается в любви: «»Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матфея 22:37–40).

Не хватает любви, верности, взаимоуважения друг к другу — распадаются семьи, рушатся детские судьбы. А когда теряется любовь к Богу — исчезает смысл жизни, нет мотивации, чтобы делать добро.

Так нужен ли нашему обществу этот закон Вселенского бытия, написанный в Библии? Стоит ли прививать нашим детям веру в доброго и любящего Бога?

Каждый будет решать сам.

Наталия Кислова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 1 (225) январь 2016 г.