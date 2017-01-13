«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Псалом 39:9).

Что для тебя, религия, мой друг?

Величье храмов, правила, обряды?

Бывает так: «накатит» что-то вдруг,

И сердце шепчет: «Что-то делать надо».

Бежим тогда бегом в ближайший храм:

Сердечный трепет, слёзы умиленья,

Мерцанье свеч, приятный фимиам,

На этом и кончается прозренье.

А дальше снова будни и дела…

И слов ненужных и формальных много,

И снова в сердце смесь добра и зла,

И очень редко вспоминаем Бога.

Без Слова Божья тратим мы года,

Не те вершины в жизни покоряя.

Без Библии идём «не знай куда»,

Судьбу свою «не знай кому» вверяя.

Без Божьей карты в пропасть мы идём,

Придём мы точно не куда хотели.

Не зная волю Божью, пропадём, —

Без Библии нельзя дойти до цели.

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.