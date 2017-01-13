Что для тебя, религия, мой друг?

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Псалом 39:9).

Что для тебя, религия, мой друг?
Величье храмов, правила, обряды?
Бывает так: «накатит» что-то вдруг,
И сердце шепчет: «Что-то делать надо».

Бежим тогда бегом в ближайший храм:
Сердечный трепет, слёзы умиленья,
Мерцанье свеч, приятный фимиам,
На этом и кончается прозренье.

А дальше снова будни и дела…
И слов ненужных и формальных много,
И снова в сердце смесь добра и зла,
И очень редко вспоминаем Бога.

Без Слова Божья тратим мы года,
Не те вершины в жизни покоряя.
Без Библии идём «не знай куда»,
Судьбу свою «не знай кому» вверяя.

Без Божьей карты в пропасть мы идём,
Придём мы точно не куда хотели.
Не зная волю Божью, пропадём, —
Без Библии нельзя дойти до цели.

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.

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