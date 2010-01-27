Что говорит Библия о рождестве Христовом

Правду о Рождестве можно узнать только в Библии

Библия – это Слово Самого Бога к человечеству, переданное через избранных Им людей: пророков и апостолов. В Библии записаны откровения Бога о Себе, Вселенной, нашей планете, ее проблемах и будущем.

В своей первой части, Ветхом Завете, Библия предсказывает появление Спасителя мира. Во второй части, Новом Завете, мы находим исторические записи о явлении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Его рождении, точнее, обличении в человеческую природу, Его проповеди и учении.

Здесь зафиксированы факты проявления Его божественной силы через исцеления, проявления власти над силами демонов и природными катаклизмами. Христос – это ожидаемый древними народами Мессия, что означает Спаситель.

Апостол Петр в своем втором послании писал: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали [его] святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петра 1:21). Вот почему Библия – это достоверный документ, который открывает нам правильное понимание столь любимого многими народами праздника Рождества.

Почему миру нужен Спаситель?

Действительно, почему? Проблема в том, что наше поколение с трудом осознает такое библейское понятие, как «грех», а если и употребляет это слово, то в смысле – как «плохого поступка», «плохого дела». Но это не совсем так. Грех – это жизнь в отрыве от Творца Земли и Вселенной. Творец устроил мир по Своим законам, и это прежде всего – ЗАКОН ЛЮБВИ. Но во Вселенной появилась идея жить вне Божьих правил, и злые дела – только последствия попытки жить вне Бога, пренебрежения его основополагающими законами.

Это подобно тому, как если бы водитель, чтобы сэкономить, стал добавлять воду в бак автомобиля. Но конструктор предусмотрел для работы двигателя чистый бензин. И если вы нарушаете это требование, то не стоит жаловаться, что мотор забарахлил.

Многое на земле нас огорчает: мы боимся друг друга, все меньше доверяем обществу и окружающим. Помню, лет тридцать назад в украинских селах люди, уходя на работу, прикладывали к двери веник – и этого было достаточно, чтобы знать: дома никого нет. И замка на дверях не было! Но теперь и в сельских домах устанавливают сигнализацию, чтобы защищаться от нежеланных гостей. А сколько людей убито – из-за ненависти, желания поживиться чужим или просто потому, что они из другого клана, имеют иной цвет кожи!

Ученые бьют тревогу: от неправильного хозяйствования на планете происходит изменение климата, резко участились наводнения, землетрясения, лесные пожары, цунами… Мы приближаемся к глобальной катастрофе. И все это потому, что кто-то убедил человечество жить по своим правилам и уставам, не взирая на законы, заложенные Творцом. С каждым днем мы все больше понимаем, что мир нуждается в СПАСИТЕЛЕ!

Что такое грехопадение?

Это уход из-под влияния Создателя. На первый взгляд, Адам и Ева ничего особенно плохого не сделали: они не крали, не убивали… (См. книгу Бытие, гл. 3.) Но они больше прислушались к словам змея, нежели к словам своего Создателя. Этим они отдали приоритет лукавому и определили ценности собственной жизни. Бог знал, что этот выбор не сделает их жизнь счастливой. Бог знал, что это жизнь саморазрушения и постоянного неудовлетворения, это потеря связи с вечной жизнью.

Стратегический план Бога

В Евангелии есть история о блудном сыне, который добровольно ушел из состоятельного дома своего отца. Ему казалось, что там он ограничен, ему захотелось мнимой свободы. Вскоре он прокутил все деньги и вынужден был питаться вместе со свиньями; это то, чего он достиг, мечтая о свободе вне отчего дома. А отец каждый день выходил на дорогу, надеясь на возвращение блудного сына…

Бог все предпринял, чтобы сделать возможным возвращение Своих дочерей и сыновей. Это Его стратегический план. И нет более важного дела у Бога и Его ангелов, чем работа над возвращением планеты Земля и ее жителей в гармонию Вселенной. Бог послал в мир Спасителя, Который заплатил за нашу вину, чтоб мы могли стать полноценными детьми Божьей семьи. Об том Спасителе на протяжении многих веков говорили Божьи пророки, записав в деталях, как Он придет в наш мир, каков Его характер, каким образом Он принесет избавление. Это была весть утешения и надежды, луч света в самые темные времена истории человечества.

Пророк Исаия пророчествовал о Младенце: «Ибо младенец родился нам; Сын дан нам» (Исаия 9:6). Пророк Михей назвал место Его рождения: «И ты, Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Михея 5:2). Исаия в 53-ей и 6-ой главах писал о том, что Спаситель будет благовествовать, то есть проповедовать о Царствии Бога, нести мучения за грехи рода людского, ранами Его люди будут исцелены, наказание, которое мир должен нести, ляжет на Него. Он дарит всем пленникам сатаны свободу, приближается новая жизнь на земле, где больше не будет страдания и смерти.

В Библии не указана точная дата Рождества. Написано лишь: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Луки 2:11). Может быть, потому не указана точная дата, чтобы люди отмечали это событие не раз в году, но каждый день, в сердце своем, с глубоким пониманием его смысла и значения для каждого из нас!

П. Химинец