Что мне нравится в адвентистах седьмого дня

Что вы знаете о таких направлениях христианства как баптисты, методисты или адвентисты седьмого дня? Возможно, кто-то из наших читателей удивлённо спросит: «А разве они христиане?» Увы, информации о христианских церквах протестантского направления в нашем обществе очень мало, хотя эти верования исповедуются россиянами сотни лет и считаются традиционными. Предлагаем вашему вниманию статью известного религиоведа, доктора философских наук Сергея Иваненко о христианах адвентистах седьмого дня.

Само слово «адвентист» восходит к латинскому слову adventus, означающему «пришествие». Адвентист — это христианин, который верит в скорое Второе пришествие Иисуса Христа.

Как отмечается на официальном сайте Церкви христиан-адвентистов седьмого дня в России и СНГ, «Второе пришествие Спасителя будет буквальным, личным и видимым всему миру. При Его возвращении праведные, находившиеся в состоянии смерти, будут воскрешены и вместе с праведными, оставшимися в живых, будут облечены славой и восхищены на небо; нечестивых постигнет смерть. Почти полное исполнение большинства пророчеств и само состояние мира свидетельствует о близости пришествия Христа. Время этого события не открыто, и потому мы должны быть всегда готовыми».

Адвентисты седьмого дня, в отличие от большинства других христиан, чтут не воскресные дни, а субботние, храня верность четвёртой заповеди «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исход 20:8).

Церковь христиан-адвентистов седьмого дня — это одна из известных протестантских церквей, движение адвентистов возникло в США в 30 – 50-х годах XIX столетия, а своё современное название Церковь получила в 1860 году.

В настоящее время Церковь христиан-адвентистов седьмого дня насчитывает свыше 18 млн членов по всему миру.

Несколько фактов из истории адвентистов седьмого дня в России

В России первая община адвентистов седьмого дня появилась в Крыму в 1886 году (она насчитывала 30 членов). В 2016 году Церковь АСД в России будет отмечать свой 130-летний юбилей.

Эти прошедшие годы не были простыми для Церкви. Однако адвентисты отличались превосходной организацией, настойчивой и энергичной миссионерской деятельностью. Активно занимались изданием и распространением литературы, готовили проповедников. Значительное внимание уделяли делам благотворительности и милосердия. Всё это помогало адвентистам седьмого дня преодолевать испытания.

В 1907 году был учреждён Российский союз адвентистов седьмого дня с центром в городе Риге.

Как отмечал в отчёте за 1911 год чиновник Министерства внутренних дел С. Д. Бондарь, «адвентистское движение захватывает собой всё новые и новые области Европейской и Азиатской России, обнаруживая неуклонное стремление к постоянному численному возрастанию… При тесной сплочённости адвентистских общин и внутренней автономии миссионерские начинания их центральных организаций находят единодушную поддержку в коллективной деятельности каждой общины. Это превращает адвентистов в живое и активное религиозное общество».

Несмотря на то, что в годы Первой мировой войны адвентистам пришлось нелегко, к 1917 году в России насчитывалось около 7000 адвентистов седьмого дня.

В 1920 году в Москве был создан Всероссийский союз общин адвентистов седьмого дня (11000 членов). В конце 20-х годов верующие и служители Церкви христиан-адвентистов седьмого дня начали подвергаться репрессиям.

В период Великой Отечественной войны и послевоенный период в СССР политика в отношении верующих стала менее репрессивной. Из мест заключения (лагерей, тюрем) и ссылок стали возвращаться домой руководители и простые члены Церкви адвентистов седьмого дня.

В период «перестройки» и нормализации взаимоотношений государства с религиозными объединениями, особенно после 1988 года, Церковь христиан адвентистов седьмого дня в СССР получила возможность для расширения своей деятельности в просветительской, издательской, миссионерской, благотворительной сферах.

О моём знакомстве с Церковью адвентистов седьмого дня

В начале 90-х годов я был заведующим сектором по этническим и религиозным проблемам Парламентского центра при Верховном Совете Российской Федерации.

Много сил и времени занимала работа над первым отечественным справочником «Религиозные организации России» (я был руководителем авторского коллектива, первые два издания вышли в 1993 году, последующие четыре — в 1994 – 96 годах).

В процессе сбора и проверки информации для справочника я встречался с руководителями разных религиозных организаций. В их числе был и вице-президент Евро-Азиатского отделения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Виктор Петрович Крушеницкий. Он предоставил мне подробную и достоверную информацию, которая и вошла в справочник.

Хорошо помню, что меня приятно удивило, что в структуре Церкви христиан-адвентистов седьмого дня есть Отдел общественных связей и религиозной свободы. И что защита религиозной свободы воспринимается адвентистами седьмого дня в качестве важнейшего направления их деятельности.

При поддержке Церкви в 1893 году была учреждена светская организация — Международная ассоциация религиозной свободы, которая активно работает в 80 странах, в том числе с 1992 года и в России.

Кратко о современном состоянии Церкви АСД в России

Церковь христиан-адвентистов седьмого дня в России является частью Евро-Азиатского отделения Всемирной Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

В Российской Федерации 50000 членов Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Если прибавить к ним тех, кто ещё не стал членом Церкви, однако интересуется вероучением, посещает богослужения и мероприятия, проводимые Церковью, то можно сделать вывод, что в деятельности Церкви христиан-адвентистов седьмого дня участвует около 100000 человек.

Министерством юстиции Российской Федерации (по состоянию на 1 апреля 2015 года) зарегистрировано 20 религиозных центров, 552 общины и одно духовное учебное заведение (Заокская духовная академия), то есть всего 573 религиозные организации адвентистов седьмого дня.

По данным руководства Церкви, ещё около 500 общин действуют без официальной регистрации, имея статус религиозных групп.

Адвентисты седьмого дня активно занимаются социальным служением и благотворительностью. В масштабах Всемирной Церкви христиан-адвентистов седьмого дня большую работу проводит Адвентистское агентство помощи и развития (на английском языке — Adventist Development and Relief Agency, сокращённо ADRA).

ADRA активно участвует в реализации международных благотворительных программ, помогая детям-сиротам, оказывает помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, в «горячих» точках, в том числе беженцам.

Одна из основных особенностей христиан-адвентистов седьмого дня — их большое внимание не только к чистоте духовной и нравственной, но и к чистоте тела, в целом к здоровому образу жизни. В структуре Церкви есть отдел здоровья, адвентистское издательство «Источник Жизни» выпускает литературу, посвящённую проблемам укрепления здоровья, и журнал «Здоровье и исцеление».

Адвентисты седьмого дня верят, что Библия — самый лучший советчик для принятия взвешенных и мудрых решений относительно каждого аспекта нашей жизни, включая здоровье. Они практикуют равновесие и воздержание, полагая, что неумеренность вредна даже в полезном. Проповедуется правильное, преимущественно вегетарианское, питание, воздержание от наркотических веществ, включая никотин, алкоголь, и даже крепкий кофе и чай, а также подвижный образ жизни при оптимальном сочетании физической и умственной нагрузки.

Церковь делает много полезного, в частности, помогает заключённым (в Республике Коми, Хабаровском крае, Воронежской, Нижегородской, Тульской областях, в других регионах).

В целом, можно сделать однозначный вывод: адвентисты седьмого дня давно, почти 130 лет, известны в России. Считаю, что объективное религиоведческое изучение доказывает, что они убеждённые христиане, но не фанатики, настроены веротерпимо, уважают и защищают свободу совести. Ведут здоровый образ жизни, законопослушные граждане, добросовестные работники.

Сергей Иваненко, доктор философских наук, религиовед

Печатается в сокращении.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (224) декабрь 2015 г.