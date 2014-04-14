Что может помешать войти в Царство Божие

Исторические события, о которых рассказывает Слово Божье, предупреждают нас об ошибках, с которыми сталкивались люди до и после Пришествия Иисуса Христа. Эти ошибки стоили многим людям и даже целым народам жизни. Бог желает, чтобы, вникая в слова Божьи, мы не повторяли этих ошибок. Давайте попробуем извлечь уроки из некоторых библейских событий.

Гибель Содома и соляной столп «мирской привязанности»

Жители Содома творили тяжкие грехи перед Господом и, когда чаша Божьего терпения переполнилась, Он решил уничтожить город. Но перед этим Бог послал Своих Ангелов в образе людей спасти единственного праведника в Содоме, племянника Авраама — Лота и его семью.

«Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть ещё здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, [то один из них] сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть… Солнце взошло над землёю, и Лот пришёл в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастения земли. Жена же [Лотова] оглянулась позади его, и стала соляным столпом» (Бытие 19:12-17, 23-26).

Жена Лота вряд ли только из чисто женского любопытства оглянулась назад, её печалило расставание с привычным, «мирским», таким приятным образом жизни. Было тяжело от расставания с дочерьми и зятьями, которые Слово Божие приняли за шутку и погибли, как прочие жители греховного города. Её многое держало там, в Содоме, и, несмотря на то, что её муж был верующим человеком, она в глубине сердца так и оставалась человеком, живущим сиюминутными «идолами» и привязанностями. Духовная борьба Бога и человеческих страстей, Слова Божьего и человеческих традиций продолжалась в сердце жены Лота недолго — мнение людей вместо Слова Божьего, боль потери оставленного имущества вместо безграничного доверия Создателю и прочие обычные для греховного человека чувства очень скоро взяли верх и погубили эту женщину.

Пророческие Слова Иисуса Христа о судьбе Иерусалима

Теперь давайте вспомним, о чём предупреждал Своих учеников Спаситель. «И выйдя, Иисус шёл от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено… Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои» (Матфея 24:1, 2; 15-18).

Здесь Иисус Христос ссылается на ветхозаветную Книгу пророка Даниила: «…и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределённая гибель постигнет опустошителя» (Даниила 9:25-27).

Священники Иерусалимского храма отвергли Иисуса Христа как Мессию. Они не только поспособствовали распятию Господа, но и продолжали приносить ежедневные жертвы животных за грех, в то время как единственно истинная и абсолютная Жертва за грехи всего человечества была уже принесена на Голгофском кресте в лице Сына Божьего. Бог, в свою очередь, был вынужден оставить это место, и отсутствие Бога прямо превратило Иерусалимское святилище в «мерзость запустения». «Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится всё написанное» (Луки 21:20-22).

Все, кто серьёзно относился к словам пророков и Иисуса Христа, изучая их постоянно и прося в молитве Бога открыть непонятные моменты, избежали страшной участи. Они, будучи предупреждены за много лет до этих событий (Даниил записывал пророчества почти за 600 лет, а Иисус Христос проповедовал за 40 лет до падения Иерусалима и храма от рук римлян), смогли подготовиться и, благодаря послушанию Божьим Словам, оказались в числе спасённых Им людей.

Плач Иисуса Христа об Иерусалиме

Иисус Христос видел ожесточённость сердец иудеев и тяжкие последствия их непослушания. Он плакал, когда с горестью говорил о судьбах жителей Иерусалима, торжественно въезжая в город на молодом ослике: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Луки 19:41-44). «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «благословен Грядый во имя Господне!»» (Матфея 23:37-39).

Дорогой читатель, пусть каждый задаст себе вопрос: «Что мешает мне поверить Иисусу Христу и не погибнуть во время Его Второго пришествия, а, наоборот, войти в Его Вечное Царство?»

Иисус Христос подробно излагает признаки Своего скорого Второго пришествия на Землю. Господь советует нам, как ожидать день Его скорого возвращения: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдёт на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого» (Луки 21:34-36).

Итак, молитесь и бодрствуйте. Как бодрствовать? Духовно бодрствовать — это значит самостоятельно каждый день изучать Библию, не доверяясь в деле спасения от греха мнению людей, сложившимся стереотипам, традициям и своему прошлому опыту мирской жизни. Это значит постоянно быть с Богом, жить с Ним, неукоснительно соблюдать все Его Заповеди. Идти по жизни рука об руку, разговаривать в молитве как с Дорогим Отцом и Другом, постоянно просить Его разума, мудрости, силы для сохранения и утверждения в вере.

И да поможет нам Бог в этом!

И да благословит нас Господь встречать Его с радостью!

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 4 (204) апрель 2014 г.