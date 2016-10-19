Что христианам нужно знать о Хэллоуине

Каждый год 31 октября миллионы людей, как взрослых, так и детей, празднуют Хэллоуин, одеваясь в костюмы ведьм, дьявола и демонов. Как церковь и Библия относятся к этому «празднику»?

Название праздника Хэллоуин происходит от римско-католического праздника День всех святых, или Пир всех святых (от глагола освящать, или считать что-то священным). День всех святых посвящён памяти тех святых, у которых нет особенного дня в календаре Римско-католической Церкви.

Согласно информации из Энциклопедии Британика, Хэллоуин берёт своё начало от праздника друидов, ордена языческих священников, живших на территории Галлии и Британии, в дохристианские времена: «В древней Британии и Ирландии, кельтский праздник Самайн праздновался 31 октября, в конце летнего сезона».

Эта дата также была кануном нового года и в кельтские, и в англо-саксонские времена и стала поводом для проведения одного из древних праздников огня, когда на холмах разжигались огромные костры, чтобы отпугнуть злых духов. Подразумевалось, что души умерших посещали в этот день свои дома, и осенний праздник приобрёл зловещую значимость, когда вокруг бродили призраки, ведьмы, домовые, феи и демоны всех видов. Это якобы было время для успокоения сверхъестественных сил, контролирующих процессы в природе.

После массовой иммиграции ирландцев в США во время картофельного голода (1845 – 1852 гг.) Хэллоуин стал национальным праздником.

Обычай для детей обходить дома и предлагать «розыгрыш или угощение» также восходит к древним священникам-друидам, которые ходили от дома к дому, требуя пищи для собственного потребления, а также для жертвы своим божествам. Если хозяева дома не давали пищи, священники произносили демоническое проклятие над этим домом, и в этой семье кто-то должен был умереть в течение года.

Друиды носили с собой большую репу, из которой удаляли мякоть, а на поверхности вырезали лицо, символизирующее демонический дух, от которого зависели их сила и знания. Внутри репы находилась зажжённая свеча, использовавшаяся друидами в качестве фонаря, когда они ходили от дома к дому в вечернее время. Когда эта практика пришла в Америку в XVIII – XIX веках, репа там не была такой распространённой, и вскоре её заменила тыква.

Так как многие люди больше не верят в существование дьявола и его бесов, они считают, что нет никакого вреда в том, чтобы смеяться над «религиозными пережитками прошлого». Детей учат, что ведьм и злых духов не существует и что одеваться в костюмы привидений или домовых — это весело. Современное отрицание существования сатаны и дьявольских сил противоречит Писанию. От книги Бытие до книги Откровение Библия подтверждает существование сатаны и злых духов.

В Ветхом Завете Бог предупреждал Израиль: «Не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Второзаконие 18:10–12).

Участие в традициях празднования Хэллоуина для детей и взрослых может показаться невинной забавой, но это ещё один способ, с помощью которого сатана может обмануть людей, введя их в заблуждение, что нет ничего плохого в том, чтобы немного поиграть с миром духов и демонов.

Позиция Церкви по отношению к оккультным и демоническим практикам исключает любую поддержку праздников подобного типа.

Апостол Павел предупреждал верующих: «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» (1 Коринфянам 10:20–22).

Никто из вступающих на территорию дьявола не может гарантировать себе безопасность. Особенно, если речь идёт о детях.

Источник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (234) октябрь 2016 г.