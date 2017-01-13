Что такое идолопоклонство

Библия — самая важная книга не только для христианина, но и для любого человека, который желает знать волю Творца Вселенной. Божьи заповеди распространяются на всё человечество, они были даны для всех как наставление и руководство к жизни. Сегодня поговорим о второй заповеди.

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4–6).

Еврейское слово, переведённое в русской Библии как «кумир», — «pesel» — идол или изваяние. Это слово произошло от другого еврейского слова — «pesal», которое означает «вырезать или вырубать» или «ваять» из дерева или камня. Таким образом, Закон Божий запрещает человеку создавать изваяния, будь то резные идолы или литые кумиры.

Еврейское слово, переведённое в русской Библии как «изображение», — «temuna» — подобие, форма или образ, воплощение или олицетворение чего-либо, икона. Закон Божий запрещает человеку создавать какое бы то ни было подобие, изображение или образ божества: будь то рукотворное воплощение Самого Господа Бога (например, икона) или Божьего творения, которому поклоняется человек.

Об этом же свидетельствует и другой библейский отрывок: «Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо [гада], ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звёзды, [и] всё воинство небесное, не прельстился, и не поклонился им, и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом» (Второзаконие 4:15–19).

Господь предупреждает, что ни одно из изображений не является и никогда не будет воплощением или олицетворением Творца неба и земли. Вот что говорит о Себе Господь Бог: «Я Господь, это — Моё имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам» (Исаия 42:8).

Попытка изобразить Вечного посредством материальных предметов снижает представление человека о Боге. Разум, отвлечённый от безграничного совершенства Бога, больше будет прикован к творению, нежели к Творцу. И поскольку понятия человека о Боге будут занижены, то и сам человек начнёт деградировать.

Священная связь Бога с Его народом символически представлена в заповеди брачными узами. Идолослужение является духовным прелюбодеянием, а прелюбодеяние возникает, когда один из супругов имеет связи вне брака. Поэтому реакция Господа на прелюбодеяние названа ревностью.

Дети неизбежно страдают от последствий грехов своих родителей, но их не наказывают за вину родителей, за исключением тех случаев, когда они участвуют в их прегрешениях. Но дети обычно идут по стопам своих родителей. По причине наследственности и благодаря личному примеру сыновья и дочери становятся участниками грехов своих отцов и матерей. Скверные привычки, извращённые вкусы, безнравственность, так же как и физические недуги и вырождение, передаются по наследству от отца к сыну, и так до третьего и четвёртого рода. Эта горькая правда должна помочь людям порвать с греховным образом жизни.

Вторая заповедь, запрещая поклоняться лжебогам, подразумевает поклонение истинному Богу. Наказание тем, кто ненавидит Его, обещано только до третьего и четвёртого рода, а милость тем, кто верен в служении Ему, — до тысячи родов! Будем верными Его словам, и пусть Бог нас в этом благословит.

Сергей Четвертных

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.