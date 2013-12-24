Дело было в большой семье. В этой семье жили мама, папа и четверо детей: три брата и одна младшая сестричка. Её звали Зина. Зина уже умела разговаривать.

Как-то вечером вся семья собралась вместе. Папа читал историю, а дети внимательно слушали. Это была история о том, как Иисус сделал чудо. Он попросил налить в кувшины воду, а потом — раз! — и превратил воду во вкусный-превкусный виноградный сок.

— Вот это да! — сказал один братик. — Вот бы сейчас случилось такое чудо!

И тут маленькая Зина спросила:

— А почему сейчас Иисус не делает чудеса? Хочу чудеса!

— Как не делает? Делает! — возразил папа.

— Делает?! Какие? А что Он превращает?

Все смотрели на папу и ждали, что он скажет.

— Ну, папа, расскажи, какие чудеса делает Иисус сейчас?

— А это вам будет задание. Вы подумайте хорошенько, а завтра расскажете Зине, какие чудеса Иисуса происходят вокруг нас.

Так и решили. Весь день мальчики думали, молились и размышляли, ну какие же такие чудеса Иисус делает сейчас?

Наконец, наступил вечер, и все снова собрались вместе.

— Ну, расскажите, что вы надумали?

Один братик спросил у сестрёнки:

— Зина, как ты думаешь, если зелёная трава превращается в белое молоко — это чудо?

— Зелёная трава превращается в белое молоко? Конечно, чудо!

— Ну, вот! Это первое чудо, которое делает Иисус.

— Иисус? А разве это делает не коровка? Это же коровка кушает траву и даёт молоко…

— А коровку создал Иисус! Так что это — чудо от Иисуса!

Папа сказал:

— Молодец, сынок! Ну, кто ещё какое чудо увидел?

Второй братик сказал Зине:

— Вот ещё одно чудо — из грязной чёрной земли вырастает чистая зелёненькая травка. Разве не чудо?

— Чудо, чудо! — захлопала в ладоши Зина.

А потом сказал третий братик:

— Когда маленькая капелька воды замерзает, она становится красивой снежинкой. Я дома сколько раз в холодильнике капельки воды замораживал, и ни разу у меня снежинка не получилась. А Бог их зимой столько делает — много-много! Это чудо?

— Чудо, чудо! — опять порадовалась Зиночка.

Папа сказал:

— Что ж, молодцы, ребята! Целых три чуда Иисуса увидели. Но на самом деле их ещё больше. Чем взрослее вы будете — тем больше будете их узнавать. А теперь давайте скажем Иисусу «спасибо» за Его чудеса!

И дети помолились.

Ольга Козуля

Дорогие ребята!

Приглашаем вас принять участие в конкурсе рисунков, рассказов и стихов на тему «Чудеса Иисуса»

Лучшие работы будут опубликованы. Все участники получат сертификаты. Победители получат призы. В конкурсе принимают участие работы, отправленные до 15 февраля 2014 года (по почтовому штемпелю).

Подведение итогов состоится 1 марта 2014 года.

Ждём ваши работы по адресу:

424028, Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30, «Сокрытое Сокровище», конкурс «Чудеса Иисуса».

Рассказы и стихи также можно присылать на e-mail: editor@sokrsokr.net с темой сообщения «Чудеса Иисуса».

Не забудьте указать название работы, фамилию, имя и возраст автора, а также ФИО, домашний адрес и почтовый индекс одного из родителей или другого совершеннолетнего доверенного лица для получения сертификата и призов.

Газета «Сокрытое Сокровище» №12 (200) декабрь 2013 г.