Дело было в большой семье. В этой семье жили мама, папа и четверо детей: три брата и одна младшая сестричка. Её звали Зина. Зина уже умела разговаривать.
Как-то вечером вся семья собралась вместе. Папа читал историю, а дети внимательно слушали. Это была история о том, как Иисус сделал чудо. Он попросил налить в кувшины воду, а потом — раз! — и превратил воду во вкусный-превкусный виноградный сок.
— Вот это да! — сказал один братик. — Вот бы сейчас случилось такое чудо!
И тут маленькая Зина спросила:
— А почему сейчас Иисус не делает чудеса? Хочу чудеса!
— Как не делает? Делает! — возразил папа.
— Делает?! Какие? А что Он превращает?
Все смотрели на папу и ждали, что он скажет.
— Ну, папа, расскажи, какие чудеса делает Иисус сейчас?
— А это вам будет задание. Вы подумайте хорошенько, а завтра расскажете Зине, какие чудеса Иисуса происходят вокруг нас.
Так и решили. Весь день мальчики думали, молились и размышляли, ну какие же такие чудеса Иисус делает сейчас?
Наконец, наступил вечер, и все снова собрались вместе.
— Ну, расскажите, что вы надумали?
Один братик спросил у сестрёнки:
— Зина, как ты думаешь, если зелёная трава превращается в белое молоко — это чудо?
— Зелёная трава превращается в белое молоко? Конечно, чудо!
— Ну, вот! Это первое чудо, которое делает Иисус.
— Иисус? А разве это делает не коровка? Это же коровка кушает траву и даёт молоко…
— А коровку создал Иисус! Так что это — чудо от Иисуса!
Папа сказал:
— Молодец, сынок! Ну, кто ещё какое чудо увидел?
Второй братик сказал Зине:
— Вот ещё одно чудо — из грязной чёрной земли вырастает чистая зелёненькая травка. Разве не чудо?
— Чудо, чудо! — захлопала в ладоши Зина.
А потом сказал третий братик:
— Когда маленькая капелька воды замерзает, она становится красивой снежинкой. Я дома сколько раз в холодильнике капельки воды замораживал, и ни разу у меня снежинка не получилась. А Бог их зимой столько делает — много-много! Это чудо?
— Чудо, чудо! — опять порадовалась Зиночка.
Папа сказал:
— Что ж, молодцы, ребята! Целых три чуда Иисуса увидели. Но на самом деле их ещё больше. Чем взрослее вы будете — тем больше будете их узнавать. А теперь давайте скажем Иисусу «спасибо» за Его чудеса!
И дети помолились.
Ольга Козуля
Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе рисунков, рассказов и стихов на тему «Чудеса Иисуса»
Лучшие работы будут опубликованы. Все участники получат сертификаты. Победители получат призы. В конкурсе принимают участие работы, отправленные до 15 февраля 2014 года (по почтовому штемпелю).
Подведение итогов состоится 1 марта 2014 года.
Ждём ваши работы по адресу:
424028, Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30, «Сокрытое Сокровище», конкурс «Чудеса Иисуса».
Рассказы и стихи также можно присылать на e-mail: editor@sokrsokr.net с темой сообщения «Чудеса Иисуса».
Не забудьте указать название работы, фамилию, имя и возраст автора, а также ФИО, домашний адрес и почтовый индекс одного из родителей или другого совершеннолетнего доверенного лица для получения сертификата и призов.
Газета «Сокрытое Сокровище» №12 (200) декабрь 2013 г.