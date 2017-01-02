Чудеса в мире природы

Жизнь! Она окружает нас повсюду, она внутри нас. Она прекрасна и удивительна. От мельчайших насекомых до огромных животных — это всё вокруг нас, мы видим это буйство красок, этот фонтан жизни. Но что мы знаем о ней?

Знаете ли вы, что птицы могут не только петь, выучивать и повторять песни других певчих птиц, а также имитировать самые разнообразные звуки — от плача грудного младенца до воя пожарной сирены, — но и воспроизводить речь человека, при этом многие из них не просто употребляют слова, а понимают их смысл? Самыми разговорчивыми птицами на земле считаются серые африканские попугаи жако. Вот что рассказывал о своём питомце Альфред Брэм, немецкий зоолог и путешественник: «Когда кто-нибудь стучал в дверь, жако кричал громко и явственно, как человек: «Войдите, войдите!» Раскусывая или разламывая что-либо в своей клетке, он приговаривал: «Не кусай, перестань! Что ты наделал!» Увидев собаку, он кричал: «Вот собачка, очень хорошенькая собачка!» Он подзывал собаку свистом, а затем спрашивал: «Как говорит собачка?» — и сам себе в ответ лаял по-собачьи. Когда накрывали стол, жако кричал: «Пойдёмте обедать!»».

Не менее удивительные чудеса встречаются и в мире растений. Благодаря совершенству форм и богатству цветовой гаммы, растения являются истинным украшением планеты. Но особое впечатление производит тот факт, что красота растений имеет математическую основу. Расположение чешуек в шишках хвойных деревьев, семян в корзинках подсолнечника, колючек на поверхности кактусов и многие другие растительные формы описываются строгой математической формулой, которая математикам и людям искусства хорошо известна как «золотое сечение» или «Божественная пропорция» (формула гармонии и красоты). Как правило, золотое сечение в растениях соблюдается очень строго. Листья на ветвях деревьев (вяз, бук, дуб, падуб, лиственница) расположены согласно так называемому ряду Фибоначчи (базовому математическому ряду, в котором каждое число является суммой двух предыдущих). Особенно удивляет так называемая «листовая мозаика». Представьте себе высокое дерево с многоярусным расположением ветвей. Программа «листовой мозаики» располагает листву таким образом, что на всех ярусах листья получают максимально возможное количество солнечного света.

Ещё один удивительный факт — уникальная способность «рыбьих мозгов». Видели ли вы, чтобы подвергшаяся нападению или просто напуганная стая рыб металась, натыкаясь друг на друга? Это исключено. Даже в огромных стаях, где может находиться до миллиона особей, рыбы разлетаются от источника угрозы в строгом порядке, как огни фейерверка. Главную роль в таком поведении стайных рыб играют специальные органы, расположенные вдоль боковой линии. Множество чувствительных волосков улавливают малейшее движение воды, при этом скорость и направление движения соседей рассчитываются автоматически. Не так давно в компьютерной технике было разработано специальное устройство «сопроцессор», которое позволяет перерабатывать огромное количество информации. Но подобным устройством уже на протяжении нескольких тысячелетий пользуется ледяная рыба-нож, или ножетелка, решая проблему ориентации в пространстве. По ходу движения, эта маленькая рыбка (всего 15 – 17 см в длину) производит от 250 до 700 слабых электрических разрядов в секунду. Ответные сигналы улавливаются клетками, расположенными по всему телу рыбы. Мозг рыбы обрабатывает эти сигналы, одновременно отвечая на каждый из 700 импульсов, испускаемых ежесекундно. Таким образом, рыбий мозг обрабатывает невероятное количество информации.

Столь чудесное разнообразие и удивительная приспособленность птиц, рыб и растений к условиям жизни ещё раз свидетельствуют, что они сотворены любящим Богом, Который предусмотрел все детали, создавая прекрасный мир, появившийся не благодаря слепому случаю или естественному отбору, а чудесному воплощению Божьего плана. «Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» (Иова 12:9).

Статья подготовлена по материалам книги Татьяны Угаровой «Как возник наш мир», выпущенной издательством «Источник жизни».

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.