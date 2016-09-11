11 сентября – День борьбы с терроризмом

11 сентября 2016 года исполнилось 15 лет с момента совершения в США беспрецедентных в мировой истории террористических актов. Трагедия унесла жизни почти 3000 человек. Почему в современном мире всё чаще и чаще случаются подобные трагедии? Обратимся за ответом к Библии.

11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке два пассажирских самолёта Boeing 767 врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ), третий самолёт, Boeing 757, рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне, а четвёртый, также Boeing 757, упал в 80 милях от Питсбурга. Самолёты были угнаны террористами-смертниками.

Эта дата полностью изменила жизнь в США и его крупнейшего мегаполиса, рассеяла представления американцев о безопасном мире, в котором они живут. За прошедшие 15 лет террористические атаки на нашей планете значительно участились… В последние десятилетия они становятся характерным явлением для всего мира. Все, кто изучает библейские пророчества, знают, что должно произойти на нашей планете в последние дни земной истории. «Люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Луки 21:26).

Иисус Христос, по просьбе Своих учеников, дал признаки, которые будут происходить в мире перед Его вторым пришествием. Один из них — военные конфликты: «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» (Матфея 24:6, 7).

Наша планета тяжело больна. Она истекает кровью на наших глазах, и кажется, ничто не в состоянии удержать этот смертельный процесс. Эту болезнь не в состоянии излечить политические «медикаментами».

Среди других признаков Господь назвал возросшую популярность лжепророков, которые будут выдавать себя за Христа; разрушительные бедствия в виде землетрясений, эпидемий и ожесточённые сердца людей, отвернувшихся от Бога и Его Закона.

События, происходящие в мире, показывают, что Иисус прав в Своих предсказаниях. Что делать нам? Иисус призывает нас бодрствовать: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время» (Марка 13:32, 33).

Иными словами, Сын Божий говорит: «Оставайтесь бодрыми, а также сохраняйте связь со Мною, потому что только Моя дружба может вас спасти».

Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 9 (233) сентябрь 2016 г.