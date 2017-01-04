Для вас родился Спаситель

«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Луки 2:10). К этой радости, которая наполняла небеса, радости рождения Сына Божьего, Спасителя человечества от грехов, к сожалению, многие в то время оставались бесчувственными. Лишь очень немногие по-настоящему ждали и надеялись на скорое явление Мессии. К этим-то людям и послал Бог ангелов с удивительной вестью.

Ангелы неоднократно посещали землю избранного народа. Оставаясь незамеченными, они наблюдали за служителями храма и теми, кто изучал и толковал Священное Писание.

Один из таких ангелов явился священнику Захарии, служившему в Святом отделении храма, и объявил ему о скором пришествии Мессии. У Захарии родился сын, как и было обещано этим ангелом. Повсюду разнеслась весть, что это особый ребёнок, который будет возвещать о грядущем Мессии и приготавливать народ к встрече с Ним. И всё же ни священники, ни жители Иерусалима не готовились приветствовать своего Искупителя.

Ангелы не верили собственным глазам! Как такое возможно, чтобы люди были настолько равнодушны к пришествию Мессии? Иисус вот-вот должен родиться, а народ Божий ничего не знает.

Священники каждые вечер и утро приносили в жертву ягнёнка в храме. Эти жертвы указывали на тот день, когда придёт Иисус, Агнец Божий, чтобы спасти Свой народ. И при этом ни один из них не готовился к встрече с Ним.

Ни священники, ни учителя не подозревали, что живут накануне самого удивительного события в земной истории. Они повторяли заученные молитвы, совершали положенные обряды только ради того, чтобы впечатлить других. Все помыслы их были обращены к богатству и почестям, поэтому они оказались не готовы к пришествию Иисуса.

Готовыми оказались только пастухи

В тех самых краях в ту ночь охраняли стада несколько местных пастухов. Они долго беседовали об обетовании пришествия Спасителя и молились, чтобы поскорее явился Мессия.

Так оно и случилось. «Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Луки 2:9–12). Слава ангельского воинства озарила холмы и равнины на многие мили вокруг. Небеса склонились, слушая их песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Луки 2:14). Никому из людей, кроме пастухов, не довелось видеть столь поразительную по красоте картину. Для людей весть о рождении Мессии прошла незамеченной, а вот небеса наполнились ликованием. Ангелы собрались над холмами, окружавшими Вифлеем, в ожидании сигнала, чтобы возвестить эту счастливую весть миру. Господь отыскал тех, кто верил и терпеливо ждал.

Чуть ранее некоторые из ангелов сопровождали Иосифа и Марию на пути из родного Назарета в Вифлеем. Римский император принудил своих подданных оставить свои родные места и отправиться туда, где жили их предки, чтобы произвести перепись населения и обложить каждую семью налогами.

Мария и Иосиф отправились в путь. Оказавшись в городе, они затерялись в толпе. Никто не обратил на них внимания, не позаботился о них. В переполненном постоялом дворе для них не нашлось места для ночлега. В конце концов, они нашли себе пристанище в хлеву, среди домашнего скота. Здесь и родился Спаситель мира.

Пастухи поспешили в город и отыскали Марию и Иосифа, а с ними Младенца в яслях. Не в силах скрыть своего ликования, они рассказывали всем, кого встречали на пути, об ангелах, о Младенце и обо всём, что они увидели и услышали.

Сегодня небеса и земля также близки друг другу, как и в ту ночь, когда пастухи услышали ангельскую песнь. Когда мы трудимся, когда живём в согласии с Его волей, на каждом шагу нас сопровождают Божьи ангелы.

Вифлеемская история неисчерпаема. Она никогда не устареет. Как измерить эту непостижимую любовь? Придя на землю, чтобы стать нашим Спасителем, Иисус сменил Свой престол и всех ангелов на ясли и хлев с домашним скотом. И это далеко не всё, от чего Он отказался.

Только любовь способна на такую жертву, любовь, изумляющая даже ангелов небесных.

Джерри Томас, «Мессия»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.