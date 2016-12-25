Донской министр здравоохранения наградил адвентистов за пропаганду здорового образа жизни

Четыре из пяти наград Донского министерства здравоохранения получили волонтеры, принадлежащие церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

9 декабря в Информационном центре «Дон-Медиа» в рамках пресс-конференции министра здравоохранения Ростовской области и главного врача областного наркологического диспансера состоялось награждение благодарственными письмами волонтеров, принимавших участие в социальных акциях, направленных на продвижение здорового образа жизни в регионе.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и главный врач областного наркологического диспансера Елена Малышко рассказали журналистам о том, какая работа проводится в Донском регионе по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

В числе программ, пропагандирующих здоровый образ жизни, Татьяна Быковская особенно отметила акцию «Красивые люди», объединившую специалистов областного наркологического диспансера и волонтёров общественных организаций.

Для тех, кто хочет, но не может самостоятельно отказаться от курения, в Ростовской области также действует программа «Дышите свободно». Во время занятий, которые проводят специалисты наркологического диспансера и волонтеры здорового образа жизни в центре города в Донской государственной публичной библиотеке, участники программы осваивают эффективные методы отказа от курения.

Примечательно, что в этот день донской министр здравоохранения Татьяна Быковская наградила благодарственными грамотами регионального Минздрава координатора волонтерской группы «Красивые люди выбирают» Евгения Скрипникова, директора фонда «ВЫБОР» Вадима Петрова, руководителя проекта «Выставка здоровья» Ольгу Зайченко и руководителя Церкви христиан адвентистов седьмого дня в Ростовской области и Республике Калмыкия Михаила Олийника за вклад в социальное развитие общества.

Кроме того, данная группа волонтеров предложила провести в следующем году в Ростове-на-Дону забег для всех желающих под названием «ЗА здоровый образ жизни». Министр однозначно поддержала прозвучавшую инициативу.

Слава Богу за возможность служить обществу и достойно представлять Имя Господа Иисуса Христа!

Мариам АНАНЯН, КАВКАЗСКАЯ СОЮЗНАЯ МИССИЯ

Источник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2016 г.