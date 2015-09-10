Еда — это дар Божий. Казалось бы, это очевидная истина. Но сегодня и на личном, и на государственном уровне мы видим расточительность в отношении продуктов питания: покупается и портится лишнее, а пригодное в пищу выбрасывается и уничтожается. Что говорит по этому вопросу Библия?

Мы живём в непростое время. Время экологического кризиса: загрязнение нарастает, природные ресурсы истощаются. Время экономических проблем: доходы снижаются, продукты дорожают. В Ветхом Завете, в Пятикнижии Моисея есть обетование: «Выбросите старое ради нового» (Левит 26:10). Не правда ли, было бы заманчиво иметь такой избыток? Но это благо даётся на условии: «Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их…» (Левит 26:3). К сожалению, в истории Израиля (как и нашей страны) времена изобилия, равно как и послушания, были недолги. Но Бог прощает не по заповедям, а по любви.

Прежде чем умереть на кресте, Сын Божий учил законам Небесного Царства. Однажды Он дал маленький аванс изобилия, насытив пятью хлебами и двумя рыбками пять тысяч человек(Иоанна 6:5-13). Столь малого количества пищи, в простоте отданного мальчиком, хватило на всех и ещё осталось! Интересно, что когда все наелись, Иисус напомнил ученикам: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало», и те «наполнили двенадцать коробов кусками …, оставшимися у тех, которые ели» (Иоанна 6:12,13). Как это ни удивительно, но Сын Создателя Вселенной позаботился об объедках! Выходит (вопреки известной поговорке), и яичница может быть Божьим даром…

Многие из нас озабочены уничтожением тех конфискованных продуктов, которые вполне съедобны и могли бы стать ощутимой помощью нуждающимся. В стране, где значительная часть населения во многом себе отказывает, а немало и тех, кто сидит на хлебе и макаронах, лишнего не бывает!

Справедливо негодуя, задумаемся также о себе. Кому не случалось выбрасывать испорченное? Заплесневелый хлеб и гнилые фрукты отправляются на помойку из-за элементарной невнимательности. Купили больше, чем надо, забыли, не убрали в холодильник… Но, по законам Того, Кто насыщает и бережёт оставшееся, еда есть дар Божий, а значит, должна быть съедена. Уничтожать дары без пользы — грех. Будем помнить об этом в магазине, на кухне и везде!

Сергей Хрибар

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2015 г.