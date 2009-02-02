Евангелие от Иоанна 4:43-54

После праздника Пасхи Иисус решил идти из Иерусалима в Галилею. Слух об этом скоро облетел всю область, вселяя надежду в сердца измученных и скорбящих. В Капернауме один знатный иудей, служивший при царском дворе, имел сына, который страдал от, казалось, неизлечимой болезни. Когда отец услышал об Иисусе, он решил идти и просить Его о помощи. Ребенок был при смерти, и все боялись, что он не дождется возвращения отца. Но царедворец чувствовал, что должен лично обратиться к Иисусу. Он надеялся, что отцовское горе растрогает Великого Врача.

Придя в Кану, он нашел Иисуса в огромной толпе. Волнуясь, он пробирался поближе к Спасителю. Но его вера поколебалась, когда он увидел просто одетого, запыленного и усталого путника. Он усомнился, что Этот Человек сможет сделать то, о чем он пришел просить Его, однако добился беседы с Иисусом, рассказал Ему о своем горе и умолял пойти к нему домой. Но Иисус уже знал о его беде.

Он знал также, что отец ребенка готов уверовать только при определенных условиях. Если его просьба не будет выполнена, он не примет Иисуса как Мессию. И тогда Иисус с горечью произнес: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И все же вера, несмотря на все сомнения, теплилась в сердце царедворца – ведь он пришел просить о том, что было для него самым драгоценным из всех благ. Иисус мог даровать ему больше, чем тот просил. Иисус желал не только исцелить ребенка, но и приобщить сановника со всей его семьей к благословениям спасения и зажечь свет веры в Капернауме, куда Он теперь направлялся.

Подобно вспышке молнии, слова Спасителя обнажили перед царедворцем все его помышления. Он понял, что искал Иисуса из своекорыстных побуждений. Теперь ему стало ясно: перед ним был Тот, Кто может читать мысли, для Которого нет ничего невозможного. Жестоко страдая, боясь, что сомнение может стоить жизни его сыну, он взмолился: «Господи! приди, пока не умер сын мой». И он победил. Спаситель не может оттолкнуть душу, которая взывает к Нему в своей великой нужде. «Пойди, – сказал Иисус, – сын твой здоров».

Царедворец отправился домой, преисполненный такого спокойствия и такой радости, каких никогда до того не испытывал. Он не только поверил в исцеление сына – он уверовал в Христа как своего Искупителя.

И в тот же час родные, собравшиеся у постели больного ребенка, увидели, что горячка оставила его в самое жаркое время дня. Ребенок уснул глубоким сном. Радостное изумление охватило домочадцев.

Кана расположена недалеко от Капернаума, так что царедворец мог вернуться домой после беседы с Иисусом к вечеру того же дня. Но он не спешил, только на следующее утро добрался до Капернаума. Когда он подошел к своему дому, навстречу ему вышли слуги, желая как можно скорее облегчить муки, которые, по их мнению, он испытывал. Но хозяин не удивляется сообщенной ими радостной вести и с непонятным для них глубоким интересом спрашивает, в котором часу сыну стало легче. Ему отвечают: «Вчера в седьмом часу горячка оставила его» (Семь часов во времена Иисуса соответствуют современным трем часам дня. – Прим. редактора). Именно в тот момент, когда отец доверился обетованию: «Сын твой здоров», – Божественная любовь коснулась умирающего.

Потрясенный происшедшим, славя Бога за чудное исцеление, царедворец пожелал больше узнать о Христе. Познакомившись с учением Иисуса, он и все его домочадцы впоследствии стали Его учениками. Весть об этом чуде распространилась по округе, и в Капернауме, где Иисус сотворил так много чудес, открылся путь для Его личного служения.

Бог, благословивший царедворца из Капернаума, хочет также благословить и нас. Но подобно этому страдающему отцу, мы часто ищем Иисуса для того лишь, чтобы получить от Него земные блага, и доверяемся Его любви лишь в той мере, в какой Он исполняет наши просьбы. Спаситель же хочет дать нам возможность осознать, как испорчены наши сердца и как остро мы нуждаемся в Его благодати. Он хочет освободить нас от эгоизма, который порой побуждает искать Его. Признав свою полную беспомощность и крайнюю нужду, мы должны полностью довериться Его любви.

Царедворец хотел сначала увидеть, что его просьба исполнена, а потом уже уверовать. Но он должен был прежде принять слова Иисуса, а потом уже его просьба была услышана и благословение даровано. И это нас тоже учит многому. Мы должны верить Спасителю не потому, что видим и чувствуем, что Он слышит нас. Мы должны доверять Его обетованиям. И когда мы приходим к Нему с верой, каждая наша просьба достигает Господа. Прося у Него благословения, мы должны верить, что получаем его, и благодарить Бога за то, что уже получили его. Мы должны исполнять свой повседневный долг, убежденные в том, что нам дастся благословение, когда будем в нем более всего нуждаться. И когда мы научимся так поступать, то увидим, что Бог отвечает на все наши молитвы. Господь сможет сделать для нас «несравненно больше всего, чего мы просим» «по богатству славы» и «по действию державной силы Его» (Ефесянам 3:20, 16; 1:19).

Подготовила И. Беднякова