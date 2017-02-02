Ф. М. Достоевский (1821 – 1881)

«Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо всё и указано на веки веков. И сколько тайн — разрешённых и откровенных! Гибель народу без Слова Божия, что жаждет душа его Слова и всякого прекрасного восприятия».

А. С. Пушкин (1799 – 1837)

«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего, лучше Писания… Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нём находишь всю человеческую жизнь».

В. Г. Белинский (1811 – 1848)

«Есть книга, в которой всё сказано, всё решено, после которой ни в чём нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни — Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большом проникновении в тайную глубину этой божественной книги… Основания Евангелия — откровение истины через посредство любви и благодати».

Н. В. Гоголь (1809 – 1852)

«Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось. Несколько раз совершит человечество своё кругообращение… и возвратится вновь к Евангелию, подтвердив опытом событий истину каждого Его слова. Вечное, оно вкоренится глубже и глубже, как дерева, шатаемые ветром, пускают глубже и глубже свои корни».

Н. И. Пирогов (1810 – 1881)

«Мне нужен был… непостижимо высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я ещё сам никогда не читал (а мне было уже 38 лет от роду), я нашёл для себя этот идеал».

М. В. Ломоносов (1711 – 1765)

«Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию».

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.