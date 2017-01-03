Новый год и Рождество в нашем представлении всегда связаны с чудом. И это неслучайно, ведь эти два праздника охватывают весьма необычное время — смену лет и рождение в мир Спасителя. Фильм «Счастливого Рождества» повествует как раз об этом. Мы с замиранием ждём этих праздников, волшебная атмосфера которых хранится в наших сердцах с самого детства.

Но происходит ли в канун Рождества чудо в реальной жизни, или это просто красивая сказка? Ведь недаром в наших сердцах появляется радостное ожидание чего-то неземного в это время. И это ожидание, это волшебное ощущение никогда не покидает человека в канун праздника, несмотря на то, что происходит вокруг. Даже если идёт война.

Фильм «Счастливого Рождества» (2005) рассказывает о событиях 1914 года. Шла зима. Союзные войска англичан и французов вели боевые действия против немецких войск. Холод, стужа, нечеловеческие условия, постоянные обстрелы — казалось, что этому аду не будет конца. Но приближалось Рождество, и в окопах готовились к этому празднику. Несмотря на войну немецкие солдаты развешивали вдоль траншей и в блиндажах ёлочные игрушки, фонарики, пели рождественские песни, в том числе и знаменитую «Тихую ночь». Вдруг они услышали, что из английских окопов раздаётся эта же песня, словно подхватывая ту, которую начали немцы. Подхватили эту песню и французы. В канун Рождества враждующие армии стали друзьями. Они вышли из своих траншей, обмениваясь приветствиями, поздравлениями, подарками. Люди стали выше войны благодаря Рождеству.

Фильм очень похож на сказку — кажется, что в реальной жизни такого точно не могло случиться. Военная дисциплина, устав, да и вообще обстановка на передовой просто не могла позволить случиться такому. Однако стоит отметить, что фильм основан на реальных событиях, которые действительно имели место на фронтах Первой мировой войны. Эти события пресекались военным руководством всех сторон, но даже несмотря на это подобные вещи происходили регулярно. И этот фильм является попыткой запечатлеть то человеческое, что не умирает даже во время войны, для которой очень большое значение имеет национальность, принадлежность той или иной стороне. Но не для Рождества, не для человечности, не для Бога.

Самое главное — оставаться человеком, спасти человека в себе несмотря ни на что. Ведь именно в Рождество на землю, которая была объята войнами, катастрофами, ненавистью, пришёл Тот, Кто стоит выше этого. Тот, Кто пришёл, чтобы принести на землю мир. Тот, Кто решил Сам умереть ради того, чтобы все люди Земли могли жить. Тот, Кто объединил в себе людей всех национальностей, чтобы чудо стало реальностью не только во время Рождества.

Михаил Антонюк, proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.