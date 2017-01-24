Один из простых способов добиться финансового успеха выражен в совете апостола Павла: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» (Римлянам 13:8). Многих проблем в жизни можно избежать, если научиться одному простому принципу: «Жить по средствам».

Еще мудрый царь Соломон предупреждал: «Должник делается рабом заимодавца» (Притчи 22:7). Действительно, долговая сеть превращает нашу жизнь в замкнутый круг, заставляя делать все новые и новые займы. В конечном итоге наша финансовая несостоятельность приводит к депрессии, мы перестаем уважать себя. Поэтому Господь советует нам избегать долгов, как проказы.

Рекламная индустрия тратит в год колоссальные суммы, забрасывая нас рекламными объявлениями, чтобы заставить купить то, что нам не нужно и что мы не можем себе позволить! На прилавках магазинов вы найдете миллионы вещей красивых, комфортных и вкусных. Глядя на это изобилие, будьте подобны Сократу, который, войдя однажды в лавку, воскликнул: «Как много на свете вещей, в которых я не нуждаюсь!»

Действительно, самое мудрое, что мы можем сделать, это убедить себя в том, что Бог благословляет именно те наши траты, на которые он уже дал нам деньги, а не те, которые мы собираемся совершить в долг.

Вот несколько шагов к освобождению от петли долгов:

Принять твердое решение: больше никаких долгов! Никаких покупок в рассрочку (кредит). Составить перечень долгов по порядку: начиная с самого малого и кончая самым большим. Использовать всякую дополнительную возможность, чтобы оплатить долг номер один как можно скорее. Продолжить этот процесс до полного уничтожения долгов. Расходовать деньги только на то, что вызвано текущими обстоятельствами (квартплата, питание, обучение и др.). Покупать только на имеющиеся у вас деньги.

Н. Воронина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2004 г.