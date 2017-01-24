Один из простых способов добиться финансового успеха выражен в совете апостола Павла: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» (Римлянам 13:8). Многих проблем в жизни можно избежать, если научиться одному простому принципу: «Жить по средствам».
Еще мудрый царь Соломон предупреждал: «Должник делается рабом заимодавца» (Притчи 22:7). Действительно, долговая сеть превращает нашу жизнь в замкнутый круг, заставляя делать все новые и новые займы. В конечном итоге наша финансовая несостоятельность приводит к депрессии, мы перестаем уважать себя. Поэтому Господь советует нам избегать долгов, как проказы.
Рекламная индустрия тратит в год колоссальные суммы, забрасывая нас рекламными объявлениями, чтобы заставить купить то, что нам не нужно и что мы не можем себе позволить! На прилавках магазинов вы найдете миллионы вещей красивых, комфортных и вкусных. Глядя на это изобилие, будьте подобны Сократу, который, войдя однажды в лавку, воскликнул: «Как много на свете вещей, в которых я не нуждаюсь!»
Действительно, самое мудрое, что мы можем сделать, это убедить себя в том, что Бог благословляет именно те наши траты, на которые он уже дал нам деньги, а не те, которые мы собираемся совершить в долг.
Вот несколько шагов к освобождению от петли долгов:
- Принять твердое решение: больше никаких долгов!
- Никаких покупок в рассрочку (кредит).
- Составить перечень долгов по порядку: начиная с самого малого и кончая самым большим.
- Использовать всякую дополнительную возможность, чтобы оплатить долг номер один как можно скорее.
- Продолжить этот процесс до полного уничтожения долгов.
- Расходовать деньги только на то, что вызвано текущими обстоятельствами (квартплата, питание, обучение и др.).
- Покупать только на имеющиеся у вас деньги.
Н. Воронина
Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2004 г.