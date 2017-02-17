Китай является коммунистической страной, но имеет богатую христианскую историю. Десятилетиями пасторы и евангелисты служили там в безвестности, а во многих случаях — под угрозой тюрьмы или того хуже. А теперь один фотограф выставил сотни снимков этих неизвестных святых. И выясняется, что церковь Китая столь сильна, что притягивает к себе даже молодых иностранцев.

От рассвета до поздней ночи — суета и шум. Пекин, столица Китая, никогда не спит. На каждом углу голоса современной жизни и бизнеса становятся всё громче. Но посреди этого шума люди могут найти тихое место — уникальную фотовыставку с трогательными историями.

Христианский фотограф Пэн Жун говорит, что люди на снимках особенные.

«Это воины Иисуса Христа. Всю жизнь они распространяют в Китае истину. Они живут для Господа и готовы умереть за Евангелие», — рассказывает Пэн Жун.

Эти христиане из разных городов Китая. Лу-Цзян один из них. Это один из самых маленьких городов в Восточном Китае с населением 30 тысяч человек. Мало у кого бывает повод здесь побывать. Пэн Жун решил туда съездить, чтобы сфотографировать преданных христианских евангелистов.

«Некоторые из них никогда не имели возможности проповедовать в церкви. Но куда бы они ни шли, у них всегда с собой Библия. Когда я с ними встретился, они мне сказали, что имеют самый полезный инструмент — Библию. Им даже не нужно никакого здания. Бог всегда даёт им место, где можно благовествовать другим», — рассказывает Пэн Жун.

На выставке Пэна представлены снимки из его недавней поездки. Как христианин, Пэн был вдохновлён услышанными рассказами. По его словам, особенностью поездки стала надежда, которую эти китайские миссионеры возлагают на будущее.

«Некоторым из них уже около ста лет. Они постоянно молятся за этот народ, веря, что вскоре Китай станет крупнейшей христианской страной. Молитвы могут двигать горы», — продолжает фотограф.

«Я всматривалась в каждый снимок и читала трогательные рассказы об этих людях. Я сравнила свою веру с верой этих пожилых христиан. Признаюсь, мне предстоит пройти еще долгий путь веры. Надеюсь когда-нибудь лично встретиться с кем-нибудь из них», — делится одна из посетительниц галереи.

Такие истории побуждают некоторых молодых американцев переехать в Китай, чтобы изучать его язык и культуру. Многие верят, что Господь готовит их служить народу Китая.

Кеннет Кинг родился и вырос в Норфолке, штат Вирджиния. В 23 года, вместо того чтобы искать работу в Соединенных Штатах, он решился на крутой поворот.

«Китайский язык такой интересный и непохожий на другие. Он очень отличается от любого западного языка — немецкого, английского, испанского, французского и так далее. Кроме того, Китай имеет очень богатую историю, а его культура сильно отличается от американской культуры. Всё это очень привлекает меня своей необычностью», — рассказывает Кеннет Кинг, студент Китайского народного университета в Пекине.

Кеннет — христианин, призванный Богом переехать в Китай. Родители парня были в восторге от его переезда. Они знали, что Бог будет по-особенному использовать их сына. В Китае Кеннет не только учится, но и знакомится с местной культурой, которую уже успел полюбить. Он путешествует по Китаю, общаясь с местными жителями. По его мнению, всё больше американских миллениалов будут стремиться за границу в поисках больших возможностей.

«Молодые люди от 17-ти до 35-ти лет желают вырваться вперед на самом старте. А еще их привлекает возможность попутешествовать и поработать за границей. Большинство хочет найти такую работу, которая позволит им путешествовать, особенно пока они еще молоды, примерно моего возраста. Именно желание пожить за пределами Соединенных Штатов побуждает миллениалов приехать в Китай или другие страны», — продолжает Кеннет Кинг.

Китайские христиане помогают Кену находить подработки и совершенствовать знания китайского языка. На выходных он больше всего любит писать китайские иероглифы. По его словам, со временем он хотел бы бегло говорить по-китайски и вступить в какую-нибудь местную китайскую церковь. Кен надеется, что в этом году представители властей откроют глаза на Иисуса Христа. И он советует молодым американским христианам последовать его примеру, чтобы изменить жизнь как китайцев, так и свою собственную.

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2017 г.