Фруктовый торт

Вы до сих пор считаете, что быть вегетарианцем — значит отказываться от вкусных праздничных блюд? Предлагаем вам рецепт вкусного и полезного фруктового торта, который навсегда изменит ваши представления о вегетарианской кухне. Это не просто торт, а целое лукошко фруктов и орехов — ароматно, изысканно, легко в желудке и безвредно для талии!

Состав:

Для теста: 2 стакана муки, 1/3 стакана растительного масла (желательно оливкового), 1 ч. ложка соли, 0,5 стакана воды, 10 г ванильного сахара, 0,5 стакана кокосовой стружки.

Для начинки: 3 стакана порезанных разноцветных фруктов: киви, банан, яблоко, персик, апельсин, гранат и орехи; 50 г крахмала, 200 мл воды, 2 ст. ложки лимонного сока, 1 ст. ложка мёда.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты и замесить тесто. Раскатать тонкими коржами, придать круглую форму и выпекать в духовке 10 – 15 минут при температуре 180°С. Смотреть, чтобы не подгорело. На испечённый корж выложить фрукты и орехи.

Сварить прозрачный кисель: крахмал развести в воде, довести до кипения, добавить лимонный сок и мёд. Залить тонким слоем фрукты на корже. Остудить. Подавать через 2 часа.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 1 (213) январь 2015 г.

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