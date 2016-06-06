Глаголом жги сердца людей».

6 июня — Пушкинский день в России: день рождения «солнца русской поэзии», родоначальника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837).

Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Пушкина часто называют основателем русской литературы.

Евангельская Притча о блудном сыне во многом приложима к судьбе нашего национального гения. Данный ему свыше редкий поэтический дар в годы своей молодости он обращал к темам не всегда достойным. Школярские богохульные дерзости молодого поэта стали причиной последующей ссылки и теснений. Позднее с удивительной образностью он выразил бессилие человека без Бога противостоять искушению греха.

Напрасно я бегу к сионским высотам,

Грех алчный гонится за мною по пятам…

Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,

Голодный лев следит оленя бег пахучий.

1836

Впоследствии, познав, каким спасительным якорем является вера, он восклицал: «Стократ блажен, кто предан вере».

Интерес поэта к религии возрастает в последние годы его жизни. О его внутреннем перерождении свидетельствует тот факт, что он простил Дантеса. Этот человек стал причиной семейного позора и трагической гибели самого поэта.

Детей своих Пушкин воспитывал на сюжетах и истинах из Библии, которую он считал главной книгой человечества: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено к всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием, — и такова её вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному увлечению и погружаемся духом в её божественное красноречие».

Друг Пушкина князь Вяземский писал: «Пушкин постоянно указывал мне на недостаточное моё знание… Священного Писания». Он убедительно настаивал на чтении мною книг Ветхого и Нового Завета». Сам он называл их ключом живой воды.

Несомненно, вдохновение поэта было питаемо из источника вечной красоты, добра и любви, которым был и остаётся наш Господь. Пушкин в своём стихотворении «Памятник» провозгласил: «Веленью Божью, о муза, будь послушна!»

Подготовила Людмила Яблочкина

Пророк

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами лёгкими как сон

Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полёт,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассёк мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнём,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

1826

***

Отцы пустынники и жёны непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыка дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне сердце оживи.

1836

Газета «Сокрытое Сокровище» № 6 (230) июнь 2016 г.