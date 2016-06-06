Глаголом жги сердца людей».

6 июня — Пушкинский день в России: день рождения «солнца русской поэзии», родоначальника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837).
Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Пушкина часто называют основателем русской литературы.
Евангельская Притча о блудном сыне во многом приложима к судьбе нашего национального гения. Данный ему свыше редкий поэтический дар в годы своей молодости он обращал к темам не всегда достойным. Школярские богохульные дерзости молодого поэта стали причиной последующей ссылки и теснений. Позднее с удивительной образностью он выразил бессилие человека без Бога противостоять искушению греха.
Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.
1836
Впоследствии, познав, каким спасительным якорем является вера, он восклицал: «Стократ блажен, кто предан вере».
Интерес поэта к религии возрастает в последние годы его жизни. О его внутреннем перерождении свидетельствует тот факт, что он простил Дантеса. Этот человек стал причиной семейного позора и трагической гибели самого поэта.
Детей своих Пушкин воспитывал на сюжетах и истинах из Библии, которую он считал главной книгой человечества: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено к всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием, — и такова её вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному увлечению и погружаемся духом в её божественное красноречие».
Друг Пушкина князь Вяземский писал: «Пушкин постоянно указывал мне на недостаточное моё знание… Священного Писания». Он убедительно настаивал на чтении мною книг Ветхого и Нового Завета». Сам он называл их ключом живой воды.
Несомненно, вдохновение поэта было питаемо из источника вечной красоты, добра и любви, которым был и остаётся наш Господь. Пушкин в своём стихотворении «Памятник» провозгласил: «Веленью Божью, о муза, будь послушна!»
Подготовила Людмила Яблочкина
Пророк
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
1826
***
Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыка дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне сердце оживи.
1836
Газета «Сокрытое Сокровище» № 6 (230) июнь 2016 г.