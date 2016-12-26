Вместе со всем народом России Христиане адвентисты седьмого дня переживают скорбь трагедии 25 декабря над Черным морем унесшей 92 бесценных человеческих жизни. Жизнь каждого человека оплачена самой высокой ценой – жизнью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Мы живем в мире, где происходят трагические события, гибнут и страдают ни в чем не повинные люди. Сегодня невозможно дать ответ на все наши вопросы. Но Божья любовь к нам, грешным людям явлена в жизни и смерти Сына Божия – Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» — Евангелие от Иоанна 3:16. Во Христе мы имеем твердую надежду на то, что мир зла и страданий закончится, а Божья справедливость восторжествует.

В час страданий и переживаний для родных и близких, всех кто знал и любил погибших, христиане адвентисты вместе с представителями других конфессий возносят к Богу свои молитвы с просьбой утешить страдающие сердца и открыть любовь Господа явленную в Его Сыне Иисусе Христе. Господь учит нас разделять скорбь и страдания наших ближних (Матфея 25:34-35). Призываем всех верующих в эти дни объединиться в своих молитвах за тех, кто испытывает боль и страдание. Эта трагедия еще раз побуждает нас задуматься о ценности человеческой жизни, о наших отношениях с ближними, о прощении и любви! Будем уповать на Божью любовь и милость!

Руководитель Евро-Азиатского отделения Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в России пастор Михаил Каминский

Заместитель руководителя по внешним связям, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, пастор Олег Гончаров

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2016 г.