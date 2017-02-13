Британский премьер: христиане могут свободно говорить о вере

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что христиане могут свободно говорить о своей вере на работе и в общественных местах. Об этом британский премьер заявила в ходе ответов на вопросы в парламенте. Она отметила, что в стране «очень сильны традиции религиозной толерантности и свободы слова», и подчеркнула, что Великобритания должна гордиться своим христианским наследием.
Комиссар по вопросам равенства и прав человека Дэвид Исаак призвал к здравому подходу к вопросу религии на рабочих местах и раскритиковал тех, кто запрещает христианам говорить о вере на работе.
Премьер-министр подчеркнула, что «возможность свободно, уважительно и ответственно говорить о религии» должна быть «ревностно охраняемым принципом».
Источник: invictory.com
Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.
Рекомендуем прочитать
- Кроссворд февраль 2017 Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 марта 2017 г., и вы станете участником розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
Ответы на […]
- Скажи, что значит поклоняться Богу Скажи, что значит поклоняться Богу —
Поклоны бить, креститься или петь?
А может быть скорбеть, поститься много
И от блистанья свеч благоговеть?
Хотим ли знать, иль лучше, как […]
- Упокоился в Господе поэт Валерий Шумилин 3 декабря 2016 г. на 82-ом году жизни скончался член Союза писателей России, автор книг для детей и взрослых, Валерий Александрович Шумилин. Он ребёнком пережил блокаду, и это наложило […]
- Будь твёрд и мужествен «Будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь» (И. Навин 1:9).
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их, […]