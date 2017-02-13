Британский премьер: христиане могут свободно говорить о вере

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что христиане могут свободно говорить о своей вере на работе и в общественных местах. Об этом британский премьер заявила в ходе ответов на вопросы в парламенте. Она отметила, что в стране «очень сильны традиции религиозной толерантности и свободы слова», и подчеркнула, что Великобритания должна гордиться своим христианским наследием.

Комиссар по вопросам равенства и прав человека Дэвид Исаак призвал к здравому подходу к вопросу религии на рабочих местах и раскритиковал тех, кто запрещает христианам говорить о вере на работе.

Премьер-министр подчеркнула, что «возможность свободно, уважительно и ответственно говорить о религии» должна быть «ревностно охраняемым принципом».

Источник: invictory.com

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.