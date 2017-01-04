Топ-5 христиан в Администрации президента Дональда Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает отбирать людей для своего Кабинета министров. Christian Post назвал пять политиков-христиан, претендующих на ключевые должности в Администрации президента.

Согласно исследованиям Экзит-полла, более 80% евангельских христиан поддержали Трампа 8 ноября, несмотря на многочисленные разногласия по этому вопросу. На ключевые позиции в Администрации президента претендуют люди, открыто демонстрирующие свою веру и ее влияние на их политические взгляды.

Пять политиков-христиан, которые следующие 4 года могут занимать руководящие позиции в государственном правительстве:

Майк Пенс, губернатор от штата Индиана

Майк Пенс, губернатор от штата Индиана
Майк Пенс. Фото: Facebook

Только несколько политиков были более открыты относительно своей веры, чем человек, избранный Трампом на пост вице-президента. На протяжении всей своей карьеры, независимо от госучреждения, Майк Пенс неизменно говорил о себе, как о христианине, консерваторе, республиканце. И именно в этом порядке.

Как сообщает Christian Post Пенс был воспитан в римо-католических традициях и будучи подростком не всегда осознавал необходимость веры. Однако, находясь в Колледже Hanover «он подружился с группой студентов, которые обладали заразительной радостью к жизни и внутренней силой как в хорошие, так и в плохие времена».

«Я начал встречаться с молодыми парнями и девушками, которые говорили о личных отношениях с Иисусом Христом», — сказал Пенс в своем интервью Christian Broadcasting Network.

Он рассказал о событии, которое произошло во время его учебы в колледже. Он заметил, что брат по церкви постоянно носил золотой крест. На вопрос об этом кулоне его друг ответил: «Майк, ты должен прежде иметь его в сердце, а уж потом носить на шее».

Это утверждение надолго запомнилось ему. И на христианском музыкальном фестивале в Кентукки, который проходил незадолго после этого события, Пенс посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Майк Пенс вместе со своей женой Карен посещают евангельскую мега церковь College Park в Северном Индианаполисе.

Бетси ДеВос, филантроп

Бетси ДеВос, филантроп
Бетси ДеВос. Фото: Facebook

Новый Министр образования является лидером общенационального движения за проведение школьной реформы и имеет глубокие корни в Христианской реформатской общине в западном Мичигане.

Бетси ДеВос своей главной задачей видит изменение американской системы образования.

Как сообщает Politico, в своей речи в 2001 году на собрании христиан-филантропов  ДеВос вместе со своим мужем Ричардом говорили о важности вовлечения культуры царства Христа не только в каких-то мелких областях, но включая сферу образования.
Издание Christian Post отметило, что ранее ДеВос служила в качестве старейшины в церкви Марс Хилл, где Роб Белл занимал позицию старшего пастора.

Джефф Сешнс, сенатор от штата Алабама

Джефф Сешнс, сенатор от штата Алабама
Джефф Сешнс. Фото: Facebook

Назначение Джеффа Сешнса на должность Генерального прокурора ожидает подтверждение Сената.

Согласно его биографии, Сешнс «служил лидером и учителем воскресной школы в Объединенной методистской церкви Ashland Place в Мобиле. Он был председателем административного совета в своей церкви и был избран делегатом на ежегодную методистскую конференцию в Алабаме.

Сешнс первым из американских сенаторов поддержал Трампа в период избирательной кампании.

Именно его в СМИ называют архитектором программы по борьбе с иммиграцией и терроризмом, а также соавтором новой политики пересмотра торговых соглашений США.

Бен Карсон, нейрохирург

Бен Карсон, нейрохирург
Бен Карсон. Фото: Facebook

Профессор детской нейрохирургии, участник предвыборной гонки США в 2016 году возглавит Министерство жилищного строительства и городского развития.

Доктор Карсон заслужил признание благодаря своим достижениям в области медицины и поднялся на политической сцене благодаря ключевой речи , произнесенной в 2013 году на Национальном молитвенном завтраке. В своей речи он раскритиковал политкорректность, подпись Обамой закона о реформе здравоохранения, и призвал к созданию налоговой системы, основанной на библейской концепции десятины.

Он родился и рос в условиях городской нищеты в Мичигане, но стал признанным нейрохирургом. История Бена Карсона вдохновляет многих.

Карсон принадлежит к церкви Адвентистов седьмого дня. Он говорит, что проводит не меньше времени в церквях, не принадлежавших к этой деноминации, потому что уверен, что деноминация – не самое важное. «Я считаю, что отношения с Богом, вот, что на самом деле важно».

Рик Перри, губернатор от штата Техас

Рик Перри, губернатор от штата Техас
Рик Перри. Фото: Facebook

Рекордсмен по продолжительности пребывания на посту губернатора Техаса – он занимал его 14 лет. Он был приглашен занять пост Министра Энергетики.

Он вырос в среде баптистских и методистских церквей, вновь принял крещение в 2014 году. Перри со своей женой посещали ту же Объединенную методистскую церковь, в которую ходил Президент Джордж Буш, однако с избранием на должность губернатора перешли в церковь Лейк Хиллс в Остине, штат Техас.

Как отмечает Christian Post, в июне 2011 года Перри помог с организацией дневного поста и молитвенного собрания под названием «The Response» в Хьюстоне, штат Техас, на которое пригласил всех губернаторов США.

«В данный момент Америка переживает кризис: финансовые долги, терроризм, стихийные бедствия», — сказал Перри на собрании.

«Как нация, мы должны быть вместе и просить Бога провести нас через эти небывалые сложности. Благодарить Его за благо быть свободными, которым мы так наслаждаемся», — продолжил он.

Источник: invictory.com

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2017 г.

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