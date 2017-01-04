Топ-5 христиан в Администрации президента Дональда Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает отбирать людей для своего Кабинета министров. Christian Post назвал пять политиков-христиан, претендующих на ключевые должности в Администрации президента.

Согласно исследованиям Экзит-полла, более 80% евангельских христиан поддержали Трампа 8 ноября, несмотря на многочисленные разногласия по этому вопросу. На ключевые позиции в Администрации президента претендуют люди, открыто демонстрирующие свою веру и ее влияние на их политические взгляды.

Пять политиков-христиан, которые следующие 4 года могут занимать руководящие позиции в государственном правительстве:

Майк Пенс, губернатор от штата Индиана

Только несколько политиков были более открыты относительно своей веры, чем человек, избранный Трампом на пост вице-президента. На протяжении всей своей карьеры, независимо от госучреждения, Майк Пенс неизменно говорил о себе, как о христианине, консерваторе, республиканце. И именно в этом порядке.

Как сообщает Christian Post Пенс был воспитан в римо-католических традициях и будучи подростком не всегда осознавал необходимость веры. Однако, находясь в Колледже Hanover «он подружился с группой студентов, которые обладали заразительной радостью к жизни и внутренней силой как в хорошие, так и в плохие времена».

«Я начал встречаться с молодыми парнями и девушками, которые говорили о личных отношениях с Иисусом Христом», — сказал Пенс в своем интервью Christian Broadcasting Network.

Он рассказал о событии, которое произошло во время его учебы в колледже. Он заметил, что брат по церкви постоянно носил золотой крест. На вопрос об этом кулоне его друг ответил: «Майк, ты должен прежде иметь его в сердце, а уж потом носить на шее».

Это утверждение надолго запомнилось ему. И на христианском музыкальном фестивале в Кентукки, который проходил незадолго после этого события, Пенс посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Майк Пенс вместе со своей женой Карен посещают евангельскую мега церковь College Park в Северном Индианаполисе.

Бетси ДеВос, филантроп

Новый Министр образования является лидером общенационального движения за проведение школьной реформы и имеет глубокие корни в Христианской реформатской общине в западном Мичигане.

Бетси ДеВос своей главной задачей видит изменение американской системы образования.

Как сообщает Politico, в своей речи в 2001 году на собрании христиан-филантропов ДеВос вместе со своим мужем Ричардом говорили о важности вовлечения культуры царства Христа не только в каких-то мелких областях, но включая сферу образования.

Издание Christian Post отметило, что ранее ДеВос служила в качестве старейшины в церкви Марс Хилл, где Роб Белл занимал позицию старшего пастора.

Джефф Сешнс, сенатор от штата Алабама

Назначение Джеффа Сешнса на должность Генерального прокурора ожидает подтверждение Сената.

Согласно его биографии, Сешнс «служил лидером и учителем воскресной школы в Объединенной методистской церкви Ashland Place в Мобиле. Он был председателем административного совета в своей церкви и был избран делегатом на ежегодную методистскую конференцию в Алабаме.

Сешнс первым из американских сенаторов поддержал Трампа в период избирательной кампании.

Именно его в СМИ называют архитектором программы по борьбе с иммиграцией и терроризмом, а также соавтором новой политики пересмотра торговых соглашений США.

Бен Карсон, нейрохирург

Профессор детской нейрохирургии, участник предвыборной гонки США в 2016 году возглавит Министерство жилищного строительства и городского развития.

Доктор Карсон заслужил признание благодаря своим достижениям в области медицины и поднялся на политической сцене благодаря ключевой речи , произнесенной в 2013 году на Национальном молитвенном завтраке. В своей речи он раскритиковал политкорректность, подпись Обамой закона о реформе здравоохранения, и призвал к созданию налоговой системы, основанной на библейской концепции десятины.

Он родился и рос в условиях городской нищеты в Мичигане, но стал признанным нейрохирургом. История Бена Карсона вдохновляет многих.

Карсон принадлежит к церкви Адвентистов седьмого дня. Он говорит, что проводит не меньше времени в церквях, не принадлежавших к этой деноминации, потому что уверен, что деноминация – не самое важное. «Я считаю, что отношения с Богом, вот, что на самом деле важно».

Рик Перри, губернатор от штата Техас

Рекордсмен по продолжительности пребывания на посту губернатора Техаса – он занимал его 14 лет. Он был приглашен занять пост Министра Энергетики.

Он вырос в среде баптистских и методистских церквей, вновь принял крещение в 2014 году. Перри со своей женой посещали ту же Объединенную методистскую церковь, в которую ходил Президент Джордж Буш, однако с избранием на должность губернатора перешли в церковь Лейк Хиллс в Остине, штат Техас.

Как отмечает Christian Post, в июне 2011 года Перри помог с организацией дневного поста и молитвенного собрания под названием «The Response» в Хьюстоне, штат Техас, на которое пригласил всех губернаторов США.

«В данный момент Америка переживает кризис: финансовые долги, терроризм, стихийные бедствия», — сказал Перри на собрании.

«Как нация, мы должны быть вместе и просить Бога провести нас через эти небывалые сложности. Благодарить Его за благо быть свободными, которым мы так наслаждаемся», — продолжил он.

Источник: invictory.com

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2017 г.