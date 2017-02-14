Нам Христос заповедал: любите врагов

Нам Христос заповедал: любите врагов,
Не творите себе ни врагов, ни богов.
Нас Христос призывал миротворцами быть:
Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

Наш Христос умирал и за них, и за нас,
Не угрозой, любовью нас грешников спас.
Лишь смиренной любовью смог смерть победить:
Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

Как забыть матерям об ужасной войне?
Не дай Бог испытать ни тебе и ни мне,
Как погибших детей находить, хоронить…
Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

Посмотрите: история кровью полна…
Сколько бед причиняет любая война!
Только Бог может смерть навсегда истребить:
Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

О, молитесь все люди о мире всегда,
Чтобы нас не постигла лихая беда,
Чтоб ни нас не убили, ни нам не убить.
Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

О, молитесь о том, чтобы Бог грешных спас:
Вера сделает больше, чем каждый из нас.
Только Бог может лучшее в нас пробудить.
Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

Если б все христианами были вполне,
Мы б забыли давно о кровавой войне.
Только раны Христа могут всех убедить:
Не учитесь стрелять, а учитесь любить!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.

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