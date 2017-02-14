Нам Христос заповедал: любите врагов,

Не творите себе ни врагов, ни богов.

Нас Христос призывал миротворцами быть:

Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

Наш Христос умирал и за них, и за нас,

Не угрозой, любовью нас грешников спас.

Лишь смиренной любовью смог смерть победить:

Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

Как забыть матерям об ужасной войне?

Не дай Бог испытать ни тебе и ни мне,

Как погибших детей находить, хоронить…

Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

Посмотрите: история кровью полна…

Сколько бед причиняет любая война!

Только Бог может смерть навсегда истребить:

Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

О, молитесь все люди о мире всегда,

Чтобы нас не постигла лихая беда,

Чтоб ни нас не убили, ни нам не убить.

Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

О, молитесь о том, чтобы Бог грешных спас:

Вера сделает больше, чем каждый из нас.

Только Бог может лучшее в нас пробудить.

Не учитесь стрелять, а учитесь любить.

Если б все христианами были вполне,

Мы б забыли давно о кровавой войне.

Только раны Христа могут всех убедить:

Не учитесь стрелять, а учитесь любить!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.