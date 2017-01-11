Идеальный вес

Говорят, что треть человечества хочет похудеть, треть — прибавить в весе, а ещё одна треть просто не взвешивалась. Согласно статистике, в развитых странах более 2/3 женщин и 1/4 часть мужчин недовольны своим весом. Каковы причины лишнего веса, и как же достичь идеального?

Одной из основных причин лишнего веса является переедание. Человеку, у которого нет проблем со здоровьем, для одного приёма пищи требуется 3 – 4 блюда. Если у человека есть проблемы со здоровьем и с избыточным весом, ему нужно сократить приём пищи до двух или, максимум, до трёх блюд за один раз. Важно, чтобы завтрак был полноценным, ужин — лёгким. Часто люди ужинают очень плотно, а после ужина отдыхают. И та энергия, которую человек получил во время ужина, оказывается лишней, она не расходуется. Поэтому полученные калории откладываются в виде лишнего веса. На завтрак люди обычно едят мало, на обед тоже, потому что на работе время для обеда ограничено, а когда приходят домой, то ужинают, не ограничивая себя ни в чём. После такого ужина утром есть не хочется, поэтому завтрак получается очень лёгким, и всё повторяется сначала.

А между тем полноценный завтрак нужен организму, чтобы в течение нескольких часов человек не чувствовал голода и чтобы организм был насыщен всеми необходимыми витаминами и минералами. Поэтому на завтрак нужно есть цельно-зерновые продукты, хлеб из муки грубого помола, орехи или бобовые, фрукты или овощи.

Попробуйте соблюдать правило двух двоек: два приёма пищи в день, за каждый приём пищи — не более двух блюд.

Следующее правило: нужно исключить перекусывание между приёмами пищи. Перекусы приводят к увеличению веса и вызывают проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.

Нерафинированные продукты, фрукты, овощи способствуют стройности. Важно ограничить употребление сахара, исключить жиры животного происхождения, так как они способствуют отложению жира в области живота. Употребляйте растительные жиры, но в меру — 2 – 3 столовых ложки в день, а употребление соли ограничьте до 1 чайной ложки в день.

Выпивайте 6 – 8 стаканов воды и ещё по одному стакану на каждые 10 кг лишнего веса. Если у вас есть проблемы с задержкой жидкости в организме, посоветуйтесь с врачом.

Ежедневно делайте физические упражнения. Посвятите им 1 – 1,5 часа в день. Если мы хотим ограничиться лишь диетой, а двигаться нам не хочется или некогда, желаемого эффекта не будет.

Иногда люди говорят: «Я мало ем и много двигаюсь. Почему же у меня избыточный вес?» Мы, действительно, можем есть мало, но часто, и продукты, которые мы едим, могут содержать много животного жира. Поэтому мы набираем вес.

Когда мы соблюдаем диету, сладости и деликатесы кажутся нам очень притягательными. Однако состав этих продуктов настораживает. Если конфеты цветные, это значит, что в них содержатся пищевые красители. Если красители не перечислены на упаковке продукта, это должно настораживать: есть красители, которые приносят организму вред. В пищевой промышленности также используются загуститель декстрин, эмульгаторы и ароматизаторы. Получается целый калейдоскоп добавок Е! Особенно горячие споры у специалистов вызывают аспартам Е951 и ацесульфам Е950. В результате исследований учёные пришли к выводу, что аспартам является канцерогеном и приводит к раковым заболеваниям у лабораторных животных.

Чем же заменить магазинные десерты? Одним из хороших заменителей вредных сладостей является виноград. Виноград, особенно его тёмные сорта, содержит большое количество флавоноидов. Они увеличивают количество «хорошего», необходимого нам холестерина и на 50 % уменьшают содержание «плохого» холестерина. Кроме того, у любителей винограда есть все шансы избежать развития атеросклероза, сохранить отличную память и здоровое сердце до глубокой старости.

«Как ты похудела? Ты делала гимнастику или не ела хлеб?», — такие вопросы нередко задают тем, кому удалось достичь идеального веса. Но худеют тогда, когда еда перестаёт быть главной радостью в жизни. Главное, чтобы наша жизнь не была похожа на вечную битву с калориями и килограммами. Важно полюбить свой организм, полезную пищу и радость, которую приносит регулярная физическая нагрузка. Будьте здоровы и счастливы!

Статья подготовлена по материалам цикла программ

«9/10 счастья» телекомпании «Три Ангела».

Программу можно посмотреть в эфире online на сайте 3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.