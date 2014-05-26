Дорогие друзья! Я рада сообщить вам итоги конкурса на тему «Чудеса Иисуса». Поздравляю победителей и благодарю всех, кто принял участие в конкурсе!

Ваша Почемучка

Номинация «Рисунки»

Возраст от 6 до 9 лет:

1 место — Белоусова Алиса, 6 лет, г. Владикавказ, РСО-Алания.

2 место — Селивановы Маша и Даша, 7 лет, г. Йошкар-Ола, Марий Эл.

3 место — Расолько Алеся, 8 лет, г. Минск, Беларусь.

Возраст от 10 до 14 лет:

1 место — Мелёшкина Таня, 10 лет, с. Русская Лашма, Мордовия.

2 место — Мелёшкина Маша, 12 лет, с. Русская Лашма, Мордовия.

3 место — Гасанова Алина, 13 лет, с. Чернуха, Нижегородская обл.

Номинация «Стихи и рассказы»

1 место — Королёва Алиса, 14 лет, г. Тверь.

2 место — Никулина Елизавета, 10 лет, п. Сказ, Челябинская обл.

3 место — Буджерак Ольга, 12 лет, п. Остров, Гомельская обл., Беларусь.

Также специальный приз от детского журнала «Чудесные странички» получает Жёлтышева Таня, 12 лет, г. Дегтярск, Свердловская обл. за присланные рассказы из собственной жизни.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 5 (205) май 2014 г.