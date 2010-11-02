Как победить усталость?

Исследования показали, что именно ночью, во время сна, образуется оптимальное количество жизненно важного гормона мелатонина, который защищает организм от возникновения и развития злокачественных опухолей.

Доктор Георгес Маестрони и его коллеги из Швейцарии провели удивительное исследование, они изучали влияние мелатонина на иммунную систему. В одном из экспериментов ученые использовали две группы мышей. Мыши были инфицированы опасным вирусом и подвергнуты стрессовым ситуациям. Различие было только в том, что одной группе был введен мелатонин. Результаты оказались потрясающими. Через 30 дней 92% мышей, которые не получали мелатонин, погибли. Из тех, кто получил мелатонин, погибло только 16%. Смертность снизилась в пять раз!

Также мелатонин помогает управлять стрессом. Исследования показали, что при достаточном уровне мелатонина в организме мозг, иммунная и эндокринная системы объединяются, чтобы восстановить иммунную систему, ослабленную высоким уровнем стресс–гормонов. Имеются сведения, что мелатонин может понижать уровень холестерина в крови, а также способствует снижению артериального давления, оказывая сдерживающее влияние на процессы возбуждения.

Mелатонин не запасается в организме, мы нуждаемся в его воспроизводстве каждый вечер. Наибольшее количество мелатонина образуется ночью в полной темноте. В это время уровень мелатонина повышается в 5 – 10 раз и достигает максимума в 2 –3 часа утра. Таким образом, важное условие для увеличения выработки мелатонина — раньше ложиться спать.

Известная христианская писательница Елена Уайт, уделявшая много внимания пропаганде принципов здорового образа жизни и сама сохранявшая удивительную работоспособность в течение долгих лет своей жизни, писала: «Наиболее ценным является сон до полуночи. Два часа хорошего сна до двенадцати ценятся больше, чем четыре часа сна после».

Итак, важным условием образования мелатонина является темнота. Также несколько лет назад было выяснено, что вечернее искусственное освещение комнаты подавляет производство мелатонина, поэтому важно избегать яркого света в вечерние часы. Лучше ложиться спать рано, чтобы воспользоваться преимуществом ночной темноты, и затем вставать рано.

Напомним, что принятое в последнее время деление людей на «сов» и «жаворонков» не имеет под собой научного обоснования, а является делом привычки, причем, нездоровой привычки. Конечно, бывают ситуации, когда к утру должны быть срочно сделаны какие-то дела. В таком случае, вместо того, чтобы сидеть за работой допоздна, лучше лечь спать в 22:00, а встать в 5 утра и выполнить все, что нужно. К тому же общеизвестно, что на 5 – 6 часов утра приходятся самый значительный физиологический подъем и самая высокая работоспособность человека, но, к сожалению, современный человек это время просыпает.

Итак, увеличение продолжительности пребывания при естественном освещении, сокращение до минимума использования искусственного света и сон в полной темноте содействуют образованию мелатонина – гормона, способного укрепить иммунитет, увеличить нашу работоспособность и сопротивляемость стрессам.

Андрей Прокопьев

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— Самый длительный период бодрствования: 18 дней, 21 час и 40 минут, –

был зафиксирован во время соревнования по самому длительному сидению на кресле-качалке. Победитель отделался галлюцинациями, расстройством зрения, разладами речи и провалами в памяти.

— Если вечером вы засыпаете менее чем за 5 минут, у вас недостаток сна. Идеальное время, за которое человек вечером засыпает – от 10 до 15 минут. Это время означает, что вы достаточно устали, чтобы крепко спать ночью, и, в то же время, днем не чувствуете сонливости.

— Непрерывное бодрствование в течение 17 часов уменьшает продуктивность и ослабляет внимание, как если бы у вас было 0,05% алкоголя в крови.

— Международные исследования показали, что минимум 20% автомобильных аварий происходят из-за усталости и недосыпания.

— Сон в шумном помещении может уменьшить иммунные свойства человека, даже если он не просыпается от шума. Особенно опасен шум в первый и два последних часа сна, он может вызвать полное расстройство режима сна.

— Чтобы хорошо заснуть, требуется прохладное место. Температура и циклы сна напрямую связаны. Именно поэтому жаркой летней ночью мы с трудом засыпаем и мало спим. Лучше всего кровоснабжение мозга работает при температурах окружающей среды 18 – 30 С. С возрастом этот диапазон сужается до 23 – 25 С. Это одна из причин, почему пожилые люди чаще испытывают расстройства сна.

— Подростки нуждаются в сне, как и маленькие дети, то есть около 10 часов в сутки. Пожилым людям достаточно 6 часов сна. Для человека среднего возраста оптимальная продолжительность сна – 8 часов.

№21 (161) ноябрь 2010 г.