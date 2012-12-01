Если сегодня спросить у христиан: «Какой день недели Бог наказал почитать святым днём Господним?», — я думаю, в 99 случаях из 100 мы получим ответ — воскресенье. Большинство верующих, к сожалению, не знают или неверно понимают четвёртую заповедь Закона Божьего.

Библия говорит, что повеление почитать один из дней недели в качестве дня покоя было дано людям Богом при сотворении мира. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его» (Бытие 2:2, 3).

Слово суббота (по-еврейски «шаббат») означает «покоиться», «воздержаться» или «остановиться». Господь этот день благословил, освятил его и дал в одной из Десяти заповедей наказ своему народу помнить субботу. Шесть дней люди должны делать свои дела, а седьмой день — субботу — полностью посвятить Господу, освободив его от повседневной работы. Суббота не может быть обыкновенным днём недели и даже простым выходным, а должна оставаться святым днём — отделённым, посвящённым любящему Создателю.

Седьмой день

Наверное, многих читателей удивил тот факт, что суббота в Библии называется седьмым днём. Ведь мы привыкли, что последним днём недели является воскресенье. На самом деле воскресенье ранее было первым днём недели. Об этом свидетельствует история и несколько раз говорится в Библии: «Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине…» (Марка 16:9). Данный факт не оспаривается ни историками, ни современными богословами. До сих пор в США, Канаде, Израиле и некоторых других странах суббота является седьмым днём недели, а воскресенье — первым.

Теперь давайте посмотрим, только ли евреям была дана суббота в исполнение? Из текста Писания следует, что Создатель благословил и освятил седьмой день сразу после творения Земли (Бытие 2:2, 3). То есть суббота была освящена и благословлена Богом до обособления евреев в особый народ. И в самой заповеди о субботе мы видим, что её условия обращены не только к евреям: «… ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих» (Исход 20:10). Здесь упомянуты пришельцы, а далее Священное Писание прямо говорит, что суббота в числе других заповедей Творца распространялась не только на евреев, но и на всех, кто присоединится к народу Божьему: «Для вас, общество [Господне], и для пришельца, живущего [у вас], устав один, устав вечный в роды ваши: что вы, то и пришелец да будет пред Господом; закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас» (Числа 15:15, 16).

Иисус и суббота

Сегодня распространено мнение, что суббота в Новом Завете была заменена на воскресенье. Так ли это? Давайте проверим.

В Новом Завете слово «суббота» упоминается 56 раз, из них в четырёх Евангелиях, описывающих жизнь и служение Иисуса, — 45 раз. Евангелия содержат 12 (!) наставлений Христа относительно субботы.

Иисус критиковал религиозные традиции, добавленные духовными лидерами того времени сверх Писания. При этом во всех случаях нападок на Него за якобы нарушение Им субботы, Иисус Христос даже не намекал на её ненужность или отмену. Что мешало Христу сказать, что, мол, суббота уже не нужна, поэтому Я её не соблюдаю, или дать пророчество о её скором упразднении? Но вместо этого Иисус Христос, вызывая нарекания законоучителей, учил людей правильному соблюдению седьмого дня: «И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадёт в яму, не возьмёт её и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро» (Матфея 12:10-12).

Иисус Христос объяснял, что сострадательная любовь к голодному и нуждающемуся выше формального соблюдения субботнего покоя. Конечно, люди должны останавливаться в бешеном ритме жизни, чтобы подумать о мудрости и силе Создателя, о вечных и непреходящих ценностях, на что, как правило, в будни не хватает времени. Но субботняя остановка вовсе не означает, что люди обязаны прекратить на время делать добро.

«Модернизированная» суббота

В Русской православной церкви Стоглавым собором 1551 года (95 гл.) было издано правило, предписывающее верующим соблюдать субботу. И богослужения в храмах по субботам проводятся по особому, праздничному, чину. Может быть, посещения церкви в субботу достаточно для соблюдения Божьей заповеди? Прочитав текст четвёртой заповеди Божьего Закона, мы увидим, что в таком субботнем служении исполняются лишь первые три слова заповеди: «Помни день субботний…» (Исход 20:8). А как же остальные данные Богом наставления: «… день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела» (Исход 20:9-10)?

Творец изначально дал наказ точно исполнять Его Закон. А чтобы не уклоняться от наставлений Господа, люди должны изучать Его Слово: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иакова 1:22). Своих верных детей, старающихся, даже вопреки общественному мнению, жить по законам Создателя, Господь благословляет за их послушание и доверие Ему.

По книге Валерия Татаркина

«Возвращаясь к истокам христианского вероучения»

http://www.apologetica.ru/

Историческая справка

Вопреки библейским установлениям, умаление авторитета субботы на уровне всей церкви началось с издания императором Константином в 321 году указа о назначении дня Солнца (первого дня недели), празднуемого язычниками, днём отдыха и поклонения во всей Римской империи. Задача императора состояла в объединении и примирении христианства и язычества в государстве. Константин избавил христианство от гонений и поднял его авторитет в обществе на территории всей Римской империи. Христиане, со своей стороны, приняли к исполнению его указ. Это был большой шаг к тому, что христианство, постепенно смешиваясь с язычеством, из гонимой религии превратилось в религию, поддерживаемую государством, зачастую отступая при этом от библейской истины.

Согласуется ли подобный компромисс с волей Божьей? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить слова апостолов — учеников Христа — которые отстаивая принципы христианского учения, твёрдо заявляли властям: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (188) декабрь 2012 г.