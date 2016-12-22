Картофельный рулет

Состав:

  • картофель очищенный — 550 г,
  • масло растительное — 1/3 стакана,
  • мука пшеничная — 1,5 стакана,
  • куркума — 1/3 чайной ложки,
  • соль по вкусу.

Для начинки:

  • шампиньоны — 300 г,
  • лук репчатый — 2 шт.,
  • масло растительное,
  • соль.

Приготовление:

Репчатый лук нарезать мелким кубиком, выложить на сковороду, добавить немного соли и 1 столовую ложку воды, тушить на сильном огне при закрытой крышке. Когда испарится жидкость, добавить растительное масло и прогреть лук в течение 30 секунд. Приготовленный таким способом лук сохраняет больше полезных веществ.

Шампиньоны тщательно промываем, нарезаем средним брусочком и добавляем к луку. Продолжаем пассеровать на сильном огне при открытой крышке до тех пор, пока грибы начнут выделять жидкость, после чего огонь убавить, накрыть крышкой и тушить 20 – 25 минут. При необходимости досолить.

Картофельное тесто: картофель отварить в подсолённой воде, затем воду слить. Помять картофель толкушкой или пропустить через мясорубку, добавить масло, куркуму и муку, вымесить тесто. Картофельное тесто выложить на плёнку (разрезанный целлофановый пакет), разровнять руками в пласт слоем в 1 см. На тесто ровным слоем выложить начинку, оставляя края незаполненными. Свернуть в рулет с помощью целлофанового пакета, поднимая один из его краёв. Поставить в разогретую до 200°С духовку на 20 – 25 минут до румяной корочки.

Важно сразу поставить рулет именно в разогретую духовку, чтобы он не расплылся. Подавать с кетчупом или сальсой.

www.dorogazhizni.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.

Рекомендуем прочитать

  • Вегетарианские рецептыВегетарианские рецепты Солянка грибная с хлебом Состав: на 200 г ржаного хлеба: 300 г квашеной капусты, 1 луковица, 5 шт. сушеных грибов, 2 лавровых листа, 1 ст. ложка муки, растительное масло, соль, перец по […]
  • Суп «Полевица»Суп «Полевица» Суп «Полевица» Когда в вашем распоряжении нет огородной зелени и овощей, можно приготовить суп из дикорастущих растений: крапивы, белой съедобной лебеды, сныти, борщевика, щавеля, кислицы […]
  • Готовим вместеГотовим вместе Салат по-русски Состав: 250 г вареного картофеля, 80 г вареной моркови, 50 г консервированного горошка, 25 г горчицы, 80 г растительного масла, 30 г лимонного сока. Картофель и морковь […]
  • Фруктовый тортФруктовый торт Вы до сих пор считаете, что быть вегетарианцем — значит отказываться от вкусных праздничных блюд? Предлагаем вам рецепт вкусного и полезного фруктового торта, который навсегда изменит ваши […]