Картофельный рулет

Состав:

картофель очищенный — 550 г,

масло растительное — 1/3 стакана,

мука пшеничная — 1,5 стакана,

куркума — 1/3 чайной ложки,

соль по вкусу.

Для начинки:

шампиньоны — 300 г,

лук репчатый — 2 шт.,

масло растительное,

соль.

Приготовление:

Репчатый лук нарезать мелким кубиком, выложить на сковороду, добавить немного соли и 1 столовую ложку воды, тушить на сильном огне при закрытой крышке. Когда испарится жидкость, добавить растительное масло и прогреть лук в течение 30 секунд. Приготовленный таким способом лук сохраняет больше полезных веществ.

Шампиньоны тщательно промываем, нарезаем средним брусочком и добавляем к луку. Продолжаем пассеровать на сильном огне при открытой крышке до тех пор, пока грибы начнут выделять жидкость, после чего огонь убавить, накрыть крышкой и тушить 20 – 25 минут. При необходимости досолить.

Картофельное тесто: картофель отварить в подсолённой воде, затем воду слить. Помять картофель толкушкой или пропустить через мясорубку, добавить масло, куркуму и муку, вымесить тесто. Картофельное тесто выложить на плёнку (разрезанный целлофановый пакет), разровнять руками в пласт слоем в 1 см. На тесто ровным слоем выложить начинку, оставляя края незаполненными. Свернуть в рулет с помощью целлофанового пакета, поднимая один из его краёв. Поставить в разогретую до 200°С духовку на 20 – 25 минут до румяной корочки.

Важно сразу поставить рулет именно в разогретую духовку, чтобы он не расплылся. Подавать с кетчупом или сальсой.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.