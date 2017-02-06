Вышла книга российского адвоката об отстаивании прав верующих

Вышла в продажу первая книга в 2017 году известного российского адвоката Анатолия Пчелинцева «Адвокат против фараона» о его личном опыте в отстаивании прав верующих на права, гарантированные Конституцией РФ, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

В книге собранны реальные истории о поиске правды и справедливости в суде. По мнению автора, делать это необходимо, хотя порой весьма не просто, поскольку государство, подобно фараону пытается жестко контролировать все сферы человеческого бытия, включая частную жизнь и духовную свободу.

Отдельно Анатолий Пчелинцев затронул тему самого судопроизводства. Он рассказал о судьях честных и принципиальных, о судьях не очень честных и не очень принципиальных и о том, как это влияет в целом на обстановку межрелигиозных отношений и накал напряженности в обществе.

«Под предводительством новоиспеченных «сектоведов» и их лобби в правительстве, государственная машина за счет средств налогоплательщиков развернула широкую компанию по уничтожению всего, что не входит в канву господствующей идеологии. Их не смущает тот факт, что многочисленные последователи различных религиозных конфессий до этого десятки, а то и сотни лет мирно и на законных основаниях сосуществовали бок о бок рядом с другими верованиями, и никто не разделял людей по признаку их религиозной принадлежности, — отмечается в пресс-релизе. — Защищаться от нападок верующим приходится не на средства федерального и других бюджетов, а исключительно за счет личных пожертвований».

Приобрести книгу можно в Интернет-магазине религиоведческих изданий.

Справка: Анатолий Пчелинцев — старший партнер Адвокатского бюро «Славянский правовой центр», главный редактор журнала «Религия и право», доктор юридических наук, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2017 г.