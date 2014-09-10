Когда ты болен

Наши болезни, боли, слабости и несчастья порой приводят нас в уныние. Но если в трудной ситуации мы вместо ропота прославляем Бога, мы становимся ближе к Нему, и это способствует исцелению не только тела, но и души.

Иисус Христос взял на себя наказание за наши грехи. И те страдания, которые Он перенёс, дают нам возможность рассчитывать на милость Божью, проявляющуюся и в исцелении наших болезней: «Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24). Но исцеление зависит от Бога. Он — наш Целитель, но не все из нас исцеляются так, как хотелось бы, и тогда, когда хотелось бы. Иногда процесс исцеления затягивается. И мы можем ослабеть, ожидая этого. Время течёт особенно медленно, когда мы испытываем боль или переносим страдания. Но прославление Бога поддержит нас во время ожидания.

Однажды, когда я страдала от невыносимой физической боли, я открыла Библию в поисках утешения и наткнулась на 101 псалом. То, что я прочитала, было написано тысячи лет назад, но звучало настолько актуально, как будто было написано только что. Автор был честен перед Богом и не скрывал ни своих чувств, ни всего, что заставляло его страдать, и он взывал к Богу, чтобы Тот услышал его молитву и продлил отпущенный ему срок. Прочитав этот псалом, я сделала то же самое. Подобно его автору, я осознала, что Бог вечен и неизменен и что с Ним я обладаю вечным будущим. Как бы плохо ни было здесь, на земле, у меня есть надежда, что независимо от того, исцелит меня Бог или нет, я имею вечную жизнь с Ним, в которой не будет болезней, и я прославила Его за это.

Я поняла, что независимо от того, насколько плохо я себя чувствую, моё самочувствие улучшается, когда я прославляю Бога. Я много раз с радостью получала исцеление во время поклонения на богослужениях, где много людей вместе поклоняются Богу. Я также находила исцеление, когда поклонялась Богу в уединении. Когда мы поклоняемся Богу, многое меняется, потому что прославление Бога — это молитва, которая преображает всё.

Признаём мы это или нет, мы все живы благодаря тому, что Бог исцелил нас, так или иначе, когда-то в прошлом. Но не все прославляют Бога как своего Целителя. Многие люди думают: «Ну, это произошло бы в любом случае». Мы принимаем от Бога здоровье как должное, вместо того, чтобы прославлять Его каждый день и благодарить за то, что Он — наш Целитель.

Божье исцеление является одним из величайших проявлений Его любви. Когда мы прославляем Бога, мы приглашаем Его присутствовать в нашей жизни могущественным образом. «…сила Господня являлась в исцелении [больных]» (Луки 5:17). В Его присутствии уже заключается исцеление.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 9 (209) сентябрь 2014 г.