[…] КОРОТКО О РАЗНОМ   […]

Почему дети особенно чувствительны к табачному дыму? В эритроцитах плода содержится до 90% так называемого фертильного гемоглобина. Он менее устойчив к температурным воздействиям, чем гемоглобин взрослого, и легче соединяется с окисью углерода. Именно поэтому курение беременной женщины наносит огромный вред плоду: почти весь его гемоглобин прочно связывается с окисью углерода, что ведет к кислородному голоданию плода. После рождения количество фертильного гемоглобина уменьшается, но даже к году его содержание в эритроцитах ребенка составляет 15%. Этим объясняется повышенная чувствительность грудных детей к табачному дыму.

Проведенные исследования органа зрения до и после просмотра телепередач показали, что глаза при этом утомляются быстрее, чем от другой зрительной работы. В первую очередь это объясняется утомлением так называемого аккомодационного аппарата глаза, обеспечивающего четкость воспринимаемого изображения, причем у детей этот аппарат устает быстрее, чем у взрослых. Чтобы избежать утомления глаз, сидеть надо не ближе трех метров от экрана телевизора. Чем меньше возраст ребенка, тем меньше времени он должен проводить у телевизора; в частности, для 4-летнего ребенка оно ограничивается 15 минутами, дошкольникам можно смотреть передачи не более получаса, школьникам до 14 лет – не более часа, а старшим школьникам – не более двух часов подряд. При этом следует оставить включенным торшер, настольную лампу, бра или другой источник слабого света.

При прослушивании плеера в наушниках нельзя жевать жвачку. Во время жевательных движений в евстахиевой трубе возникают хлопки. Суммируясь со звуковыми колебаниями, исходящими из наушников, они могут привести к повреждению слухового нерва и снижению слуха.