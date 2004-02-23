[…] Кроссворд   […]

По горизонтали : 5. «… снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса» (Лк.23:20). 6. «И нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под…» (Деян.4:11,12). 8. «Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие …» (Пс:.128:5). 9. «Также и … подкрепляет нас в немощах наших» (Рим.8:26). 10. «… же усилилась и умножалась на земле» (Быт.7:18). 13. «Поглощена смерть …» (1 Кор.15:54). 16. «И сделал Моисей медного … и выставил его на знамя» (Чис.21:9). 17. «Человек Божий, который не повиновался устам Господа; Господь предал его …» (3 Цар.13:26). 18. «Пусть сыны Израилевы совершат … в назначенное для нее время» (Чис.9:2). 22. «Но …помогла жене, и разверзла уста свои» (Откр.12:16).

По вертикали : 1. «… сын Хармия, сын Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого» (Ис.Нав.7:1). 2. «И назвал Бог … днем, а тьму ночью» (Быт.1:5). 3. «И целовала ноги Его, и мазала …» (Лук.7:38). 4. «Не может укрыться … стоящий на верху горы» (Мф.5:14). 7. «Всякий …так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу» (Чис.15:13). 11. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле …, на востоке от Едема» (Быт.4:16). 12. «И навел Господь на человека крепкий ..» (Быт.2:21). 14. «Тогда она не прсоила ничего, кроме того, о чем сказал ей …, евнух царский, страж жен» (Есф.2:15). 15. «И даны были жене два … большого орла, чтобы она летела в пустыню» (Откр.12:14). 19. «Двенадцати лет был …, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме» (4 Цар.16:2). 20. «В городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много …» (2 Цар.8:8).

Составил В. Куцайкин, г. Ухта