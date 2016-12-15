Кроссворд декабрь 2016

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 января 2017 г., и вы станете участником розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Кроссворд декабрь 2016

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

Сохраните кроссворд себе на компьютер и распечатайте его, (чтобы сохранить рисунок, откройте его в отдельной вкладке, затем нажмите на него правой кнопкой мыши и нажмите «Сохранить изображение как», далее распечатайте рисунок).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.

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